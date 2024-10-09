Более 113 кг грибов, 4 млн просмотров и буря возмущения. Польский грибник взорвал TikTok

🎥 Видео

Опубликовано: 09.10.2024 15:30 , Обновлено: 09.10.2024

Один из активных пользователей TikTok, польский любитель "тихой охоты", опубликовал на просторах соцсети ролик, где воплотил мечту многих белорусов, да и чего греха таить, жителей других стран тоже. Мужчине удалось за день собрать более 113 килограммов грибов! Судя по видео, они были у него везде — в ящиках, на заднем сиденье автомобиля и даже под ногами.

На видео можно рассмотреть, что некоторые экземпляры — достаточно внушительных размеров. Ролик тут же собрал более 4,3 миллиона просмотров, 360 тысяч отметок “мне нравится” и… бурю возмущения. Несмотря на то, что многие искренне радовались за поляка, были и те, кто не разделял его успеха.

В комментариях везунчик рассказал, что на чистку и мытьё 113 килограммов потребовалось более трёх часов, что только подчёркивает масштаб впечатляющего урожая. Однако некоторых жителей Польши и других стран скорее удивило то, зачем мужчине такое количество грибов? Что он будет с ними делать?

“Нужно собирать столько, сколько можно съесть. Другие тоже хотят что-то найти”, — отметил один из пользователей видеоплатформы. Его тут же дополнили:

“Если каждый начнёт из лесу столько выносить, что ж зверям-то останется?..”

“Вот кто мои грибы забрал”, — то ли в шутку, то ли всерьёз написал под видео один из русскоязычных подписчиков. А вот как высказал своё возмущение один из немцев:

“Вообще-то другие тоже хотят собирать грибы”.

“Увы, из-за таких я не нахожу ни одного… Всегда одно и тоже”, — с долей разочарования написал очередной пользователь TikTok.

“Такое впечатление, что сбор грибов — это некая гонка. Я бы, например, и близко не смог бы столько собрать”, — отметил под роликом очередной поляк.

“Не понимаю, людей, которые удивляются, зачем ему столько. А что он должен был сделать, мимо пройти? Ну если он их нашёл, логично же, что нужно брать”, — встала на защиту любителя “тихой охоты” очередная пользовательница TikTok.

А что в Беларуси?

Белорусский блогер опубликовал на просторах TikTok видео, в котором похвастался целым прицепом опят. И вправду, на ролике можно заметить, как позади автора красуется ни много ни мало — несколько вёдёр свежих грибов. После сбора мужчина высыпал их в прицеп от мотоблока, заранее заботливо расстелив брезент.

В ролике, который длится чуть больше минуты, блогер рассказал, что, мол, многие жалуются на отсутствие грибов в лесу. Однако мужчина гордо продемонстрировал свой улов, доказав тем самым обратное: «Во, целый прицеп насобачил». Далее он обратил внимание, что «сегодня дождь шёл, вчера денёк не было, утром тоже был». При этом блогер указал в комментариях, что собирал опята около деревни Дубровка Крупского района Минской области.

«Полный прицеп насобачил» — Белорусский блогер показал, где пошли опята. Подписчики оценили не только грибы