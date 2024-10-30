Археологи показали, как выглядела "настоящая вампирша" Зося из Польши, похороненная с серпом на шее

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Опубликовано: 30.10.2024 13:44 , Обновлено: 30.10.2024

Археологи опубликовали новую информацию о том, как провела свои последние минуты "настоящая вампирша" по имени Зося, могилу которой нашли в Польше. А также показали иллюстрацию, как могла выглядеть 18-летняя девушка.

Женщину-”вампира”, умершую около 350 лет назад, впервые обнаружили два года назад на средневековом кладбище в польском городе Пень. Исследователи назвали ее Зосей. По их словам, у нее была светлая кожа, голубые глаза, короткие волосы и один выступающий режущий зуб.

Зосия также была похоронена с шелковым чепцом на голове, что свидетельствует о ее высоком социальном статусе.

Но звание не спасло бы ее от обвинений в злодеяниях: из примерно 100 других скелетов на месте захоронения только на Зосе был серп на шее и огромный висячий замок на пальце ноги.

Профессор Дариуш Полински, который вместе с партнершей Магдой Загродзкой возглавлял последние исследования Зоси, рассказал Daily Mail: «Можно предположить, что по какой-то причине те, кто хоронил эту женщину, боялись, что она восстанет из могилы. Возможно, они боялись, что она была вампиром».

Эксперты считают, что серп и замок прикрепили к трупу в качестве «двойной защиты» для жителей деревни из страха, что «вампирша» может восстать из могилы; серп гарантировал бы, что она будет обезглавлена, если бы попыталась подняться из могилы.

«Серп не клали плашмя, а помещали на шею таким образом, что если бы покойная попыталась встать, то, скорее всего, голова была бы отрублена или повреждена», - пояснил Полински.

Полински и Загродзка работали с Оскаром Нильссоном, экспертом по распознаванию лиц, который сделал цифровой скан черепа Зоси и изготовил его копию с помощью 3D-принтера. Он использовал глину, чтобы вылепить новые «мышцы» ее лица, а также силикон, чтобы придать новую кожу.

Сканирование костей, проведенное доктором Хизер Эдгар из Университета Нью-Мексико, выявило аномалию в грудной кости Зосии.

Эта аномалия говорит о том, что у Зоси могла быть физическая деформация, которая причиняла ей сильную боль и «обозначала эту личность [для других] в негативном ключе», и именно поэтому ее боялись как вампира, прежде чем принести в жертву и похоронить, рассказалЭдгар газете Times.

Учитывая, что во время ее смерти шли шведско-польские войны, исследователи считают возможным, что Зося была шведкой и считалась «нежелательным чужаком».

Около 30 из 100 могил были обнаружены со следами упокоения, что в итоге дало прозвище этому месту - «Поле вампиров». По словам Полински, кладбище было создано специально для людей, которых «исключили из общества», однако все могилы остались безымянными, и нет никаких письменных записей о телах.

Среди других могил - частично эксгумированный ребенок, женщина с запущенной стадией сифилиса, беременная женщина и мужчина с детским трупом у ног.

Некоторые тела были перевернуты лицом вниз, на некоторых лежали камни, а у других во рту были монеты.

«Способы защиты от возвращения мертвых включают отрезание головы или ног, укладывание покойника лицом вниз, чтобы он вгрызался в землю, сжигание и разбивание камнем», - рассказал Полински изданию Daily Mail.

Серп на шее Зоси говорит о том, что ее больше всего боялись те, кто ее убивал».

Согласно журналу Smithsonian, жители Восточной Европы начали бояться вампиров в XI веке, полагая, что «некоторые умершие люди выбираются из могилы в виде кровососущих монстров, которые терроризируют живых».

К XVII веку «необычные способы захоронения стали распространены по всей Польше в связи с сообщениями о вспышке вампиризма», сообщил Science Alert.

Полински и Загродзка планируют вернуться для дальнейших раскопок, в том числе ночных, с использованием флуоресцентного освещения, которое может обнаружить новые кости.

Последние находки Зоси, «вампира из реальной жизни», стали темой нового двухсерийного документального фильма «Поле вампиров». Одна из серий вышли на канале Sky History 29 октября, другую должны транслировать 5 ноября в 21:00.

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