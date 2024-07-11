В Польше на видео попал настоящий торнадо. Как далеко от Беларуси?

🎥 Видео

Опубликовано: 11.07.2024 18:17 , Обновлено: 11.07.2024

Поляки поделились в Интернете видео самого настоящего торнадо. Скорость ветра там достигала 120 км/ч. Все из-за суперячейки, которая образовалась в гмине Йорданов.

Этот регион Польши находится на юге страны, а так называемой Малопольше, что достаточно далеко от Беларуси.

На самом деле, торнадо стали замечать и в Беларуси. Они пока, к счастью не такие мощные, как в тех же США и не наносят такой урон. Так, 4 июня после полудня жители Минска и пригорода начали активно делиться снимками и видеороликами необычного явления: скопление облаков на небе напоминало самое настоящее торнадо. Спустя время на столицу обрушился дождь.

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Ранее Telegraf.news писал, что специалисты, знающие о погоде всё и даже больше, предупредили: начало недели в Беларуси было хоть и тёплым, но не жарким. По-настоящему знойное пекло вот-вот готовится нанести удар: начиная с четверга, по словам синоптиков, “циркуляция немного изменится” и на юго-запад Республики пойдёт “действительно жаркий воздух”. Ожидается, что в этих регионах столбик термометра поднимется до +35°C или “даже немного выше”.

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