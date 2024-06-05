"Явление действительно редчайшее" — Белорусы поделились кадрами торнадо, который буквально "завис" над Минском

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Опубликовано: 05.06.2024 20:00 , Обновлено: 05.06.2024

Погода не перестаёт удивлять. В среду после полудня жители Минска и пригорода начали активно делиться снимками и видеороликами необычного явления: скопление облаков на небе напоминало самое настоящее торнадо. Спустя время на столицу обрушился дождь.

По информации Белгидромета, для территории Беларуси смерч — крайне редкое явление. За последние более чем 30 лет они отмечались только 11 раз. Один из самых разрушительный торнадо произошёл в 1993 году в Шарковщинском и Миорском районах Витебской области. Тогда были повреждены и сорваны крыши, сломано много плодовых деревьев, погибли зерновые и овощные культуры.

Последний смерч из зафиксированных наблюдался в Беларуси прошлым летом на Минском море, передало информагентство “БелТА”. Тогда не обошлось без жертв.

“Явление это действительно редчайшее, отслеживать его можно только по фото и видео, потому что метеорологическими сетями наблюдений такое не отследишь”, — отметила инженер-синоптик Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Юлия Лучинович.

Ранее Telegraf.news писал, что в американском штате Айова прошла серия разрушительных торнадо. Очевидцы сняли на видео, как стихия разрушила многочисленные дома местных жителей, а также буквально сломала ветряные установки. Дроны запечатлели масштабные повреждения с высоты птичьего полёта. Власти, в свою очередь, заявили, что двухтысячный городок Гринфилд целиком разрушен, есть погибшие.

«Абсолютное безумие» — в США прошла серия разрушительных торнадо