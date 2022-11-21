МАГАТЭ призвало "не играть с огнем" после обстрела Запорожской АЭС

Опубликовано: 21.11.2022 09:33 , Обновлено: 21.11.2022

Наблюдательный совет ООН по ядерной безопасности (МАГАТЭ) проведет оценку состояния Запорожской атомной электростанции в понедельник после десятка обстрелов на выходных. По предварительным данным, взрывы повредили здания и оборудование ЗАЭС, хотя ни один из них не был “критичным” для ядерной безопасности, заявило Международное агентство по атомной энергии.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что силы, стоящие за обстрелом, “играли с огнем”, добавив, что “это должно немедленно прекратиться”. Российская оккупационная администрация обвиняют в обстреле ВСУ. Украинские власти настаивают на вине россиян.

МАГАТЭ, однако, не называет виновных. Агентство сообщило, что завод был поражен “более чем дюжиной взрывов в течение 40 минут”, хотя уровень радиации на объекте оставался нормальным, и сообщений о жертвах не поступало.

Новость Телеграф

Внешние источники питания ЗАЭС, которые несколько раз отключались во время инцидента, также не пострадали. По словам экспертов МАГАТЭ, администрация объекта сообщила о повреждениях в нескольких местах, включая здание для хранения радиоактивных отходов, системы орошения пруда-охладителя, электрический кабель к одному из реакторов, резервуары для хранения конденсата и мост между реактором и его вспомогательными зданиями.

“Несмотря на то, что прямого воздействия на ключевые системы ядерной безопасности на станции не было, обстрел прошел в опасной близости от них. Мы говорим о метрах, а не о километрах. Кто бы ни обстреливал Запорожскую атомную электростанцию, он идет на огромный риск и рискует жизнями многих людей”, - заявил Рафаэль Гросси.

Группа экспертов МАГАТЭ планирует в понедельник провести оценку последствий обстрела на объекте.

Ранее Телеграф сообщил, что в МАГАТЭ одобрили третью резолюцию против действий России на украинских ядерных объектах. В ней наблюдательный совет ООН по ядерной энергетике призвал Россию прекратить все действия на украинской Запорожской АЭС.

МАГАТЭ потребовало от России покинуть Запорожскую АЭС