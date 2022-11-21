Россия не пускает МАГАТЭ оценить повреждения Запорожской АЭС от бомбежки - Энергоатом

Опубликовано: 21.11.2022 19:54 , Обновлено: 04.07.2024

Российские военные ограничили доступ экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию после обстрелов 19-го и 20 ноября. Об этом заявил украинский регулятор "Энергоатом" 21 ноября.

“На предложение генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси провести оценку повреждений на Запорожской АЭС советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа в комментарии для СМИ заявил: «Если они захотят проверить объект, который не имеет ничего общего с ядерной безопасностью, в доступе будет отказано», - утверждают в “Энергоатоме”.

“При этом Россия пытается обвинить в обстрелах Украину. Именно тогда, когда сами же оккупанты и их приспешники не допускают экспертов Международного агентства по атомной энергии к проверке разрушений, скрывая таким образом показания своих преступлений”, – говорится в сообщении “Энергоатома”.

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“В следующий раз нам может не так повезти”

Как стало известно артиллерийские удары в районе ЗАЭС затронули пруд-охладитель, кабель, ведущий к одному реактору, и мост, ведущий к другому реактору, сообщили ранее в МАГАТЭ.

“Нам повезло, что потенциально серьезного ядерного инцидента не произошло. В следующий раз нам может не так повезти”, - сказал глава организации Гросси в заявлении поздно вечером в воскресенье, описав ситуацию как “близкую к концу”. “Мы говорим о метрах, а не о километрах”, - уточнил он расстояние от мест падения снарядов до опасных объектов на АЭС.

21 ноября глава российского государственного агентства по атомной энергии “Росатом” предупредил о риске ядерной аварии на украинской Запорожской атомной электростанции. Информационное агентство “Интерфакс” со ссылкой на генерального директора “Росатома” Алексея Лихачева сообщило, что АЭС находится под угрозой ядерной аварии.

Росатом контролирует ядерный объект, крупнейший в Европе, с тех пор, как президент Владимир Путин отдал приказ об официальном захвате завода и передаче его под контроль “Росатома”. Мэкакотов МАГАТЭ пока так и не допустили для осмотра повреждений, [link href=“https://t.me/stranaua/76333” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщает [/link] издание “Страна.ua”

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский обратился к членам НАТО с просьбой гарантировать защиту атомных электростанций его страны от “российского саботажа”. Как он себе это представляет без военного вмешательства, правда, не уточнил.

В видеообращении к парламентской ассамблее НАТО в Мадриде он сказал: “Все наши страны заинтересованы в том, чтобы на наших ядерных объектах не было никаких опасных инцидентов”.

Ранее Телеграф сообщил, что Совет управляющих ядерной организации ООН (МАГАТЭ), состоящий из 35 стран, в четверг, 15 сентября, принял резолюцию с требованием к России прекратить оккупацию Запорожской АЭС в Украине, сообщили дипломаты на закрытом заседании, передает Reuters.

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