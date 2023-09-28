В НАТО решили направить в Литву два самолета-разведчика. За чем будут следить?

Опубликовано: 28.09.2023 13:39 , Обновлено: 28.09.2023

Североатлантический альянс (НАТО) направил в Литву два самолёта-разведчика AWACS. Военные пояснили, с какой целью перебросили технику.

Сообщается, что самолеты будут выполнять “миссии по наблюдению за военной деятельностью России близ границ альянса”, передает ТАСС. Кроме того, в Литву прибудет около 150 военнослужащих блока.

Представитель НАТО Дилан Уайт отметил, что системы AWACS способны обнаруживать самолёты и ракеты “на расстоянии сотен километров, что делает их ключевым средством раннего предупреждения”.

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Направленные в Литву самолёты начнут разведывательные полёты в ближайшие дни, миссия продлится несколько недель.

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