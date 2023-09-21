Литовские депутаты пожаловались на угрозы от "белорусского батальона". Что известно?

Опубликовано: 21.09.2023 10:05 , Обновлено: 21.09.2023

Члены парламента Литвы в среду, 20 сентября, пожаловались на угрозы от некоего "белорусского батальона". По словам председателя парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Литвы Лауринаса Кащюнаса, вопросом уже занимаются "соответствующие службы". Он также рассказал, чем угрожали литовским депутатам.

По данным литовского издания Delfi, письма с угрозами пришли на электронную почту нескольких депутатов. Они были подписаны неким “белорусским батальоном “Террор"", а в теме письма значилось имя главы признанной в Беларуси экстремисткой организации “Наш дом” Ольги Карач.

[info_b]В 2021 году КГБ включил Ольгу Карач в «список лиц, связанных с террористической деятельностью», а в 2022 году ее YouTube- и Telegram-каналы признали экстремистскими материалами. Ранее в 2021 году экстремистскими материалами были признаны YouTube- и Telegram-каналы основанной ею организации «Наш Дом». В мае 2022-го МВД включило и саму организацию в список экстремистских формирований.[/info_b]

По данным источников литовского издания, авторы письма упрекнули депутатов в том, что те “приняли решение не предоставлять политическое убежище Ольге Карач” и потребовали изменить свою позицию. В противном случае, как заявили источники, получателям писем пригрозили “радикальными мерами” против самих депутатов и их семей.

[info_b]Телеграм-канал «Батальён Тэрор» в Беларуси признан экстремистским формированием. В августе этого года вфильме-расследовании, показанном по гостелеканалу ОНТ, Карач обвинили в создании и финансировании подразделения белорусских добровольцев, воюющих за Украину, так называемого полка “Террор”. Сама Карач какую-либо связь с этой группой лиц отрицает.[/info_b]

Напомним, по данным литовских СМИ, департамент госбезопасности (ДГБ) Литвы заподозрил Ольгу Карач в сотрудничестве с российской разведкой, из-за чего власти этой страны якобы и отказали ей в предоставлении политического убежища.

Госбезопасность Литвы заподозрила белорусскую «оппозиционерку» в сотрудничестве с российскими спецслужбами