Геймер обнародовал секретный документ НАТО со схемами военного истребителя Eurofighter Typhoon DA7

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Опубликовано: 31.08.2023 10:20 , Обновлено: 31.08.2023

Фанат популярной компьютерной игры War Thunder выложил в открытый доступ секретные документы со схемами, техническими характеристиками и инструкциями по многоцелевой боевой машине четвёртого поколения "Тайфун" - Eurofighter Typhoon DA7. На некоторых из документов (всего было опубликовано около 730 страниц) стояла пометка "NATO Restricted", которая обозначает, что доступ к этим данным закрыт, а распространять их можно только в служебных целях.

Секретные документы НАТО неизвестный геймер выложил на игровом форуме, пояснив, что такую боевую машину ему очень хотелось бы видеть в игре, а данные инструкции должны облегчить работу разработчикам War Thunder.

Несмотря на то, что модераторы форума оперативно удалили секретные файлы, заявив, что подобные действия “противоречат правилам игры”, часть документов всё же утекли в сеть. Например, некоторые из них опубликовал телеграм-канал Mash:

Интернет-пользователи, между тем, не преминули сравнить форум War Thunder с “чёрным рынком”, напомнив о других схожих случаях. Так, год назад на форуме также выложили секретные данные о новом снаряде китайских танков DTC10-125, а в 2021 году там же появились секретные документы по британскому танку Challenger 2 и французском Leclerc, а также руководства по пилотированию истребителей F-16.

Отметим, что сейчас Eurofighter Typhoon DA7 находятся на вооружении Великобритании, Германии, Саудовской Аравии и ещё шести стран. Каким образом секретные документы попали в руки обычного геймера, не известно. Официальные лица эту информацию пока никак не комментировали.