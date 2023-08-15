В НАТО предложили Зеленскому отказаться от части Украины. В Киеве ответили

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Опубликовано: 15.08.2023 19:56 , Обновлено: 15.08.2023

В НАТО признали, что обсуждали с Украиной возможность отказа от части территорий в обмен на членство в Альянсе. Однако в офисе генсека Североатлантического альянса утверждают, что решение будет принимать Киев.

Руководитель администрации генсека НАТО Стиан Йенссен признал сложность ситуации в Украине и заявил, что переговоры о послевоенном статусе Украины уже ведутся. По его словам, выходом из ситуации мог бы стать отказ Киева от части территорий в обмен на членство в НАТО.

Он пояснил, что вопрос о передаче территорий России был поднят в ходе консультаций, хотя и воздержался от утверждения, что этот курс действий должен быть точно реализован. Идея обмена территориальными уступками на членство в НАТО была представлена как потенциальное решение, а не как навязанное требование, уточнил натовский чиновник.

По словам Стиана Йенссена, Украина сама должна решать, на какие компромиссы готова пойти. «Я не говорю, что так должно быть. Но, вероятно, это возможное решение», — сказал Йенссен.

“Триумф Путина”

Спикер МИД Украины Олег Николенко в ответ написал Фейсбуке, что “разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы”.

“Всегда исходили из того, что Альянс, как и Украина, территориями не торгуют. Сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России”, – написал

В свою очередь, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк называл идею такого размена “триумфом Путина”.

“Разменять ли территорию на зонтик НАТО? Удивительно. То есть сознательно пойти на проигрыш демократии, поощрение глобального преступника, консервацию российского режима, уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения. Попытки сохранить мировой порядок и установить “плохой мир” из-за, скажем прямо, триумфа Путина, не принесут миру мир, но принесут и позор, и войну. Это касается любых форматов нового “разделения Европы”, в том числе с зонтиком НАТО”, – написал в Твиттере советник президента Украины Михаил Подоляк.

Ранее Телеграф сообщил, что бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина по итогу контрнаступления планирует блокировать Крым и после этого начать «торговаться».

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Тем временем, Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины, заявил, что его страна готова к переговорам с РФ и рассказал, когда это произойдет.

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В свою очередь в России, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что ее страна просит о прекращении боевых действий на территории Украины.

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