В МИД России обвинили Украину в подготовке «грязной бомбы» для Приднестровья

Опубликовано: 01.03.2023 10:07 , Обновлено: 01.03.2023

В Министерстве иностранных дел России 1 марта обвинили Киев в «подготовке провокаций с применением радиоактивных веществ» и даже «грязной бомбы».

«Провокация Киева с использованием радиоактивных материалов может произойти вблизи Приднестровья, вокруг которого нагнетается напряженность», — передаетТАСС.

В МИД призвали обратить на это внимание международные организации.

На сайте ведомства официальный представитель Мария Захарова сослалась на сообщения в Интернете о том, что в порты Одесской области якобы доставляют «радиоактивные материалы». А именно «вещество «Калифорний-252», которое активно применяют при проверке на целостность ядерных реакторов АЭС».

«Украинские блогеры высказывали опасения, что речь может идти о неких компонентах для снаряжения боеприпасов и даже изготовления «грязной бомбы», — заявила она.

Никаких доказательств в МИД РФ не предоставили, в основном сославшись на слухи в соцсетях и неназванных СМИ.

К слову, ранее Россия уже не раз обвиняла Украину в создании «грязной бомбы». Впервые о ней заговорил министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с французским коллегой. Он сказал, что Украина может зачем-то применить грязную ядерную бомбу. После глава Минобороны РФ позвонил турецкому министру и тоже рассказал о такой «бомбе».

Западные страны, мягко говоря, ему не поверили, назвав заявления РФ «откровенно лживыми».

Позже Инспекторы Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) провели инспекцию на трех объектах в Украине по просьбе украинского правительства и не обнаружили никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов.