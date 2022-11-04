МАГАТЭ не нашло в Украине "грязную бомбу"

Опубликовано: 04.11.2022 07:15 , Обновлено: 14.11.2024

Инспекторы Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) завершили инспекцию на трёх объектах в Украине по просьбе украинского правительства. Эксперты не обнаружили никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в четверг. Таким образом, МАГАТЭ отвергло бездоказательные заявления российских властей о подготовке “грязной бомбы” в Украине.

Киев ранее обратился с запросом в ООН провести инспекцию как раз тех объектов, о которых Россия заявила, что там производстят “грязную бомбу”: Институт ядерных исследований в Киеве, Восточный горно-обогатительный комбинат в Желтых Водах и производственное объединение “Южный машиностроительный завод” в Днепре.

“За последние несколько дней инспекторы смогли выполнить все мероприятия, которые планировало провести МАГАТЭ, и получили беспрепятственный доступ к местам. Основываясь на оценке результатов, имеющихся на сегодняшний день, и информации, предоставленной Украиной, Агентство не обнаружило никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в местах расположения”, - говорится в заявлении МАГАТЭ.

А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал Россию “главным лжецом в мире” после заявления МАГАТЭ.

“МАГАТЭ проверило 3 украинских объекта в фокусе российской дезинформации и не обнаружило никаких доказательств наличия каких-либо “грязных бомб”. Я благодарю Рафаэля Гросси за отличное и оперативное сотрудничество МАГАТЭ, которое помогло противостоять российской лжи. Россия подтвердила свой статус главного лжеца в мире”, - написал Кулеба в Твиттере в четверг.

Ранее Телеграф сообщил, что российские военные обсуждали применение ядерного оружия в Украине. Об этом 2 ноября заявили в газете The New York Times со ссылкой на источники.

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