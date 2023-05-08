В Кремле рассказали, кто из президентов приедет на парад к Путину

Опубликовано: 08.05.2023 14:49 , Обновлено: 08.05.2023

В Казахстане сообщили, что президент Касым-Жомарт Токаев 8−9 мая будет находиться в Москве, где примет участие в параде Победы. Также свой визит подтвердил премьер Армении Пашинян.

У президента Узбекистана объявили о визите Лукашенко в Москву на 9 мая. В Минске подтвердили

Участие в мероприятии на Красной площади Москвы запланировал и президент Кыргызстана Садыр Жапаров. А вот у главы Таджикистана сообщили, что приглашение от Владимира Путина, хоть и получили, но решение ещё не принял.

[info_b]Президент Таджикистана Эмомали Рахмон всё-таки примет участие в праздновании Дня Победы в Москве. Эмомали Рахмон уже вылетел в Россию, сообщила его пресс-служба.[/info_b]

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Что касается Александра Лукашенко, то в Кремле, как и во Дворце Независимости в Минске, не сообщали о приглашении или намерении участвовать в параде. В то же время, 9 мая возложение цветов на Площади победы в Минске назначили на 19:00 вечера. Что необычно. Раньше церемония с участием Александра Лукашенко всегда проходила с утра. Возможно, он всё-таки решил посетить Москву 9 мая с необъявленным пока визитом.

Напомним, что в этом году среди российского руководства есть признаки беспокойства по поводу празднования на фоне опасений украинских ударов, сообщил журналист The Guardian Петр Зауэр из Москвы, после того как беспилотники атаковали Кремль на прошлой неделе.

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