8 мая Россия устроила самую массовую атаку Киева дронами - Кличко

Опубликовано: 08.05.2023 11:32 , Обновлено: 08.05.2023

Россия усилила свои атаки на Украину в преддверии ежегодного парада Победы в Москве во вторник. А мэр Киева Кличко заявил, что в ночь 8 мая войска РФ запустили самое большое количество иранских дронов по столице Украины.

“Сегодня была самая массовая атака дронов на столицу за все время войны”, – Кличко. По словам Виталия Кличко, этой ночью по Украине россияне выпустили “почти 60 дронов”. При этом на столицу были направлены 36 из них, и все 36 были сбиты.

В результате ночной атаки вражеских “Шахедов” в Киеве травмированы 5 человек, повреждены автомобили и жилой дом. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram написал, что “во время последней воздушной тревоги, которая длилась более 3,5 часов, агрессор пытался нанести удар своими БПЛА”. Позднее в Генштабе ВСУ отчитались, что сбили все беспилотники РФ.

Налет на Киев произоше после недавней атаки беспилотников на Кремль. В этом году среди российского руководства есть признаки беспокойства по поводу празднования на фоне опасений украинских ударов, сообщил журналист The Guardian Петр Зауэр из Москвы, после того как беспилотники атаковали Кремль на прошлой неделе.

“Здесь царит нервозность, которой я никогда раньше не видел, - сказал один из чиновников московской мэрии. - Но День Победы должен состояться, другого выхода нет”.