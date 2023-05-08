У президента Узбекистана объявили о визите Лукашенко в Москву на 9 мая. В Минске подтвердили

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Опубликовано: 08.05.2023 18:50 , Обновлено: 08.05.2023

Пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 8 мая сообщила, что он отправился в Москву для участия в параде 9 мая. Там же сообщили, что в Кремль прибудет и Александр Лукашенко.

Официально в Минске о его визите в Москву на майские праздники до этого не сообщалось.

Обновлено В пресс-службе Александра Лукашенко подтвердили, что он прибыл в Москву с необъявленным ранее "рабочим визитом".

“Ожидается, что в мероприятиях также будут участвовать лидеры Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Армении”, - сообщили в пресс-службе узбекистанского президента.

В то же время, пока нет официального подтверждения, что в Москву прилетит президент Туркменистана.

Ранее Телеграф сообщил, что на параде на Красной площади пока подтвердили свое присутствие 5 лидеров государств — Казахстана, Таджикистана, Армении, Кыргызстана и Узбекистана.

В Кремле рассказали, кто из президентов приедет на парад к Путину