В ISW назвали вероятные цели в России для дальнобойных ракет ATACMS, переданных ВСУ

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Опубликовано: 25.04.2024 08:50 , Обновлено: 04.07.2024

Военные аналитики из американском Института изучения войны (ISW) назвали наиболее вероятные, по их мнению, цели в России для армейских тактических ракет большей дальности (ATACMS). Их поставки Вооружённым силам Украины (ВСУ) ожидаются после того, как власти США одобрили новый пакет военной помощи стране на общую сумму почти в 61 млрд долларов.

По оценке ISW, поставки дальнобойных ATACMS в достаточных количествах позволит украинским военным “ухудшить российскую логистику”, а также “поставит под угрозу” российские аэродромы в глубоком тылу.

Впрочем, американские эксперты признали, что месяцы задержки, на протяжении которых власти США не могли одобрить нашумевший законопроект, вероятно “дали российским военным время, чтобы компенсировать потенциальные оперативные последствия, которые нанесет ATACMS”.

По данным ISW, Украина впервые применила предоставленные американцами ракеты ATACMS для поражения целей на оккупированных украинских территориях 17 октября 2023 года. Тогда удары были нанесены по российским аэродромам в Бердянске и Луганске.

“Украинские силы, вероятно, в то время стремились сорвать российскую авиационную поддержку локализованных российских наступательных усилий, но не имели достаточного количества систем ATACMS для проведения устойчивых масштабных усилий по пресечению действий российской авиации”, - озвучили свою версию событий в ISW.

Специалисты пояснили, что модификации ракет ATACMS с кассетными боеприпасами позволят украинским силам наносить более эффективные удары по аэродромам, поражать сразу несколько самолётов и другие военные объекты, а не сосредотачиваться на отдельных самолётах. Это, по мнению военных экспертов, может вынудить российские войска перебросить самолёты и особенно вертолёты подальше от линии фронта.

США решились поставить в Украину самые дальние тактические ракеты ATACMS — Зеленский

В ISW назвали условиях успешного применения ATACMS ВСУ

Кроме того, аналитики ISW убеждены, что получив ракеты ATACMS в своё распоряжение, ВСУ вынудит российское военное командование “выбирать между укреплением существующих складов и дальнейшим рассредоточением складов по всем оккупированным территориям”. Именно склады боеприпасов в тыловых района, по мнению специалистов, могут стать второй значимой целью для ATACM.

Ещё одной потенциальной целью для дальнобойных ракет американские эксперты назвали ключевые логистические объекты в глубоком тылу и мосты, удар по которым может также нарушить поставки на фронт. Однако, по мнению специалистов, удары по ним будут иметь оперативное значение “только в том случае, если украинские силы успешно скоординируют их с наземными операциями”.

Напомни, о том, что США тайно поставили Украине ракеты ATACMS большой дальности ещё до того, как это было официально одобрено Сенатом, сообщил ряд западных СМИ. Такую информацию, в частности, озвучило агентство Reuters, ссылаясь на неназванного американского чиновника, а издание Politico написало, что ВСУ применяло эти дальнобойные ракеты уже дважды.

Ранее Telegraf.news сообщил, что американские власти после долгих месяцев согласований всё же одобрили закон о финансовой помощи Украине. Документ 24 апреля окончательно подписал президент США Джо Байден.

Байден подписал закон о новом пакете военной помощи Украине на $61 млрд

По данным Reuters, помимо ракет ATACMS в пакет военной помощи Украине войдут транспортные средства, зенитные боеприпасы Stinger, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, противотанковые боеприпасы TOW и Javelin и другое вооружение. Байден пообещал начать поставки уже на этой неделе.

Байден пообещал начать поставки оружия и военной техники в Украину уже на этой неделе