Байден подписал закон о новом пакете военной помощи Украине на $61 млрд

Опубликовано: 24.04.2024 19:31 , Обновлено: 04.07.2024

Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о пакете финансовой помощи для Украины, Израиля и Индо-Тихоокеанского региона. Об этом сообщило CNN.

Принятый Сенатом США пакет помощи общей стоимостью $95 млрд включает почти $61 млрд на помощь Украине, $26 млрд - для Израиля и $8 млрд - для Индо-Тихоокеанского региона.

При выступлении в Белом доме Байден отметил, что это был «хороший день для Америки, хороший день для Украины и хороший день для мира во всем мире». По словам американского президента, этот пакет помощи “сделает Америку и мир более безопасными”.

Пакет законодательных актов о выделении помощи Сенат США одобрил вечером 23 апреля, после нескольких месяцев прений и задержек. На итоговом голосовании за принятие закона проголосовали 79 сенаторов, против — 18 человек.

По информации агентства Reuters, которое сослалось на двух неназванных американских чиновников, в первый пакет военной помощи Украине войдут транспортные средства, зенитные боеприпасы Stinger, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, противотанковые боеприпасы TOW и Javelin и другое вооружение.

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Как отреагировали в Украине и России?

Президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил американские власти за одобрение “жизненно необходимой помощи Украине». Он подчеркнул, что «дальнобойные возможности Украины, артиллерия и ПВО являются крайне важными инструментами для скорейшего восстановления справедливого мира» в стране.

Между тем, в России решение американских властей предоставить Украине многомиллиардную помощь назвали «ожидаемым». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще 20 апреля, когда данный законопроект был одобрен Палатой представителей США, заявил, что это «еще больше обогатит Америку», а Украину — «еще больше разорит» и принесет гибель еще большему числу украинцев.

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