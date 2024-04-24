Байден пообещал начать поставки оружия и военной техники в Украину уже на этой неделе

Опубликовано: 24.04.2024 09:42 , Обновлено: 04.07.2024

Президент США Джо Байден пообещал безотлагательно подписать закон о выделении чрезвычайной иностранной помощи Украине на сумму 61 млрд долларов, одобренный накануне Сенатом США. По его словам, сам документ будет подписан в среду, 24 апреля, а поставки оружия и военной техники могут начать уже на этой неделе.

Пакет законодательных актов о выделении чрезвычайной иностранной помощи на общую сумму в 95 млрд долларов Сенат США одобрил вечером 23 апреля, после нескольких месяцев прений и задержек. На итоговом голосовании за принятие закона проголосовали 79 сенаторов, против - 18 человек.

Пакет финансовой помощи помимо 61 млрд для Украины также предполагает выделение 26 млрд долларов для Израиля на его борьбу с боевиками ХАМАС в секторе Газа и ещё 8 млрд долларов на противодействие Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе.

“Конгресс принял мой закон, призванный укрепить нашу национальную безопасность и послать миру сигнал о силе американского лидерства: мы решительно выступаем за демократию и свободу, а также против тирании и угнетения”, — процитировало официальное заявление Байдена по случаю принятия закона Сенатом американское издание The Hill.

По данным агентства Reuters, которое сослалось на двух неназванных американских чиновников, в первый пакет военной помощи Украине войдут транспортные средства, зенитные боеприпасы Stinger, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, противотанковые боеприпасы TOW и Javelin и другое вооружение, которое украинские военные смогут сразу же пустить в бой.

Ранее сообщалось, что в одобренном Сенатом США пакете помощи для Украины 23,2 млрд долларов предполагается потратить на восполнение вооружений со складов Пентагона, 13,8 млрд - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 млрд - на “текущие военные операции США в регионе”.

Как отреагировали в Украине и России?

Президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил американские власти за одобрение ” жизненно необходимой помощи Украине”. Он подчеркнул, что “дальнобойные возможности Украины, артиллерия и ПВО являются крайне важными инструментами для скорейшего восстановления справедливого мира” в стране.

Между тем, в России решение американских властей предоставить Украине многомиллиардную помощь назвали “ожидаемым”. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ещё 20 апреля, когда данный законопроект был одобрен Палатой представителей США, заявил, что это лишь “ещё больше обогатит Америку”, а Украину - “ещё больше разорит” и принесёт гибель ещё большему числу украинцев.

США привезли к границе Украины вооружения на 1 млрд долларов — Reuters и CNN

Ранее Telegraf.news сообщил, что американский телеканал CNN накануне распространил информацию о том, что значительная часть оружия, которое будет отправлено в Украину, уже находится на складах в Польше и Германии. Телеканал сослался на свой источник, связанный с оказанием военной помощи.

Великобритания пообещала передать Украине 617 миллионов долларов и 1600 ракет

Тем временем правительство Великобритании 22 апреля объявило, что также выделит помощь Украине - в 617 млн долларов. Рекордный для страны пакет военной помощи, по словам британских властей, будет включать 1600 ракет, 160 броневиков и прочее.

США решились поставить в Украину самые дальние тактические ракеты ATACMS — Зеленский