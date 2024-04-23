США решились поставить в Украину самые дальние тактические ракеты ATACMS - Зеленский

Опубликовано: 23.04.2024 07:46 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 23 апреля, что закон, принятый Палатой представителей США и ожидающий одобрения Сенатом, содержит разрешение на поставки Украине армейских тактических ракет (ATACMS) большей дальности.

Украинская армия до этого получила от США, в основном, старые ATACMS, которые могут стрелять только на 165 км. Эти же версии могут стрелять на расстояние около 300 км. Такие ракеты могут быть запущены с помощью установок HIMARS, которые уже есть на вооружении ВСУ.

Владимир Зеленский ранее призвал Сенат США быстро ратифицировать пакет военной помощи, принятый Конгрессом в минувшие выходные, предупредив, что скоро может начаться крупномасштабное наступление России.

“Нам действительно нужно довести это до конца. Нам нужно получить одобрение Сената… чтобы мы могли оказать ощутимую помощь солдатам на передовой как можно скорее, а не через шесть месяцев”, - заявил он.

Ранее администрация Джо Байдена не решалась начать масштабные поставки новейших ATACMS из-за опасения эскалации отношений с Россией. Однако в Сенате США заявили, что дальнобойные ракеты необходимы Украине.

Американский сенатор Марк Уорнер в интервью CBS News, опубликованном 21 апреля, заявил, что Соединенные Штаты могут начать передачу Украине армейских тактических ракетных комплексов большой дальности (ATACMS) “к концу недели”

В Кремле не раз заявляли, что не боятся поставок вооружений из США в Украину, хоть и осуждают их. “Что касается сюрпризов - да, Соединенные Штаты, являясь прямым участником этого конфликта, сохраняя и повышая степень своей прямой вовлеченности в этот конфликт, продолжают провоцировать киевский режим на продолжение войны. Это никоим образом не может повлиять на ход специальной военной операции”, - заявил в феврале Дмитрий Песков.

Тем не менее, ВСУ с помощью поставленных союзниками вооружений не раз наносили чувствительные удары, как по наземным, так и по водным целям в глубине российского тыла.

США впервые поставили ракеты ATACMS в Украину в октябре 2023 года, после нескольких месяцев обсуждений. В комплект поставки входили только старые модели с дальностью действия 165 километров. Новые варианты ATACMS имеют максимальную дальность действия около 300 километров и до сих пор не поставлялись в Украину.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в субботу, 20 апреля, Палата представителей Конгресса США приняла новый пакет финансовой помощи Украине. По неофициальной информации, на это решение повлияли драматические сообщения из Украины, согласно которым без поддержки США страна пала бы в ближайшие недели.

Конгресс США одобрил многомиллиардную помощь Украине. Что дальше?