В Иране убили офицера, отвечавшего за поставки дронов России

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Опубликовано: 26.10.2022 08:27 , Обновлено: 26.10.2022

Недалеко от иранского города Захедан, столицы Белуджистана на юго-востоке Ирана, застрелили офицера Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) полковника Молашахи. Об этом 25 октября сообщило информагентство Tasnim.

По данным издания, Молашахи и один из командиров организации Басидж Джавад Киха были убиты в машине среди бела дня.

Как утверждают международные СМИ, Молашахи отвечал за поставки иранских дронов-камикадзе России. В то же время участники формирования Басидж обвиняются в жестоком подавлении протестов в Иране последние 15 лет.

В свою очередь в соцсетях опубликовали фото изрешеченного пулями автомобиля с окровавленными телами двух человек. Как утверждается, это ликвидированные Молашахи и Киха.

[info_b]Внимание! Фото 18+[/info_b]

https://twitter.com/RK61330889/status/1584914039523737600?ref_src=twsrc%5Etfw

Напомним, днями ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан сообщил, что в недавнем телефонном разговоре с Жозепом Боррелем он заявил о готовности Ирана сформировать группу расследователей из иранских и украинских военных экспертов, чтобы провести расследование использования иранских беспилотников в войне в Украине, передает Reuters.

«Если нам докажут, что иранские беспилотники используются в войне в Украине против людей, мы не должны оставаться равнодушными», – заявил он.

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При этом ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что его страна категорически против расследования ООН поставок иранских дронов.

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Подчеркнем, что и в Иране, и в Кремле отрицают поставки вооружения. Например, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что в Кремле ничего не знают о закупках иранских беспилотников для войны в Украине.

Тем не менее военный эксперт, член Общественного совета при Минобороны РФ Руслан Пухов в эфире гостелеканала, думая, что его никто не слышит, проговорился, что Иран поставляет России дроны. А позже заявил, что у него «плохо с мозгами».

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