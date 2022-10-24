Иран согласился расследовать удары поставленных России дронов по Украине

Опубликовано: 24.10.2022 23:03 , Обновлено: 24.10.2022

В МИД Ирана выразили готовность расследовать использование Россией иранских дронов во время войны в Украине.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан сообщил, что в недавнем телефонном разговоре с Жозепом Боррелем он заявил о готовности Ирана сформировать группу расследователей из иранских и украинских военных экспертов, чтобы провести расследование использования иранских беспилотников в войне в Украине, [link href=“https://www.reuters.com/world/iran-says-it-will-not-remain-indifferent-if-proven-russia-uses-its-drones-2022-10-24/” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] Reuters.

“Если нам докажут, что иранские беспилотники используются в войне в Украине против людей, мы не должны оставаться равнодушными”, – заявил он.

Однако Амир-Абдоллахиан заявил, что оборонное сотрудничество между Тегераном и Москвой будет продолжаться.

“Во время войны на Украине… мы против вооружения как России, так и Украины”, - заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в видеообращении, опубликованном местными СМИ.

“Мы не поставляли России никакого оружия или беспилотных летательных аппаратов для использования в войне против Украины”, - продолжил он. Однако его слова могут также значить, что беспилотники всё-таки поставлялись, но как бы не для войны с Украиной, [link href=“https://english.alarabiya.net/News/world/2022/10/24/Iran-says-won-t-remain-indifferent-if-Russian-use-of-its-drones-in-Ukraine-proven” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] Alarabiya.

Также в понедельник, 24 октября, официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани отверг утверждения США о том, что иранские военные находятся на территории оккупированного Россией Крыма, чтобы помочь Москве осуществлять атаки беспилотников на Украине.

“Мы решительно отвергаем эту новость”, - заявил Канани на пресс-конференции. Заявление Вашингтона “направлено на то, чтобы отвлечь общественное мнение от разрушительной роли, которую они играют в войне на Украине, стоя на одной стороне конфликта и активно экспортируя оружие и оборудование в Украину”.

Ранее Великобритания, Франция и Германия в пятницу призвали Организацию Объединенных Наций провести расследование обвинений в том, что Россия использовала беспилотники иранского происхождения для нападения на Украину, нарушая резолюцию Совета Безопасности ООН.

Кстати, постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что его страна категорически против расследования ООН поставок иранских дронов. Из-за этого РФ запросила заседание Совбеза ООН.

Все дело в том, что в случае доказательств Россия стала бы автоматически нарушительницей резолюции ООН, касающейся запрета импорта-экспорта некоторых товаров из- и в- Иран.

Россия пригрозила генсеку ООН, если тот согласится расследовать поставки иранских дронов РФ