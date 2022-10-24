Россия пригрозила генсеку ООН, если тот согласится расследовать поставки иранских дронов РФ

Опубликовано: 24.10.2022 19:07 , Обновлено: 24.10.2022

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что его страна категорически против расследования ООН поставок иранских дронов. Из-за этого РФ запросила заседание Совбеза ООН.

«Россия запрашивает заседания СБ ООН в свете письма Великобритании, Франции и Германии, а также письма США по проблеме рисков целостности устава ООН, созданных попытками определенных стран-членов оказать влияние на секретариат ООН», - передает РИА “Новости” слова российских дипломатов в ООН.

Ранее Германия, Франция и Великобритания направили генсеку ООН письмо с предложением направить экспертов в Украину для расследования применения там российскими войсками иранских беспилотников.

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Все дело в том, что в случае доказательств Россия стала бы автоматически нарушительницей резолюции ООН, касающейся запрета импорта-экспорта некоторых товаров из- и в- Иран.

“Если эксперты ООН в угоду западным столицам все же займутся неким псевдорасследованием, безосновательно ссылаясь на положения резолюции 2231, мы можем пересмотреть весь комплекс своих отношений с Секретариатом ООН, о беспристрастности которого в этом случае больше нельзя будет говорить”, - заявил ранее российский дипломат.

Ранее Телеграф сообщил, что военный эксперт, член Общественного совета при Минобороны РФ Руслан Пухов в эфире гостелеканала, думая, что его никто не слышит, проговорился, что Иран поставляет России дроны. А позже заявил, что у него «плохо с мозгами».

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