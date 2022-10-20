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Опубликовано: 20.10.2022 15:08 , Обновлено: 20.10.2022

Военный эксперт, член Общественного совета при Минобороны РФ Руслан Пухов в эфире гостелеканала, думая, что его никто не слышит, проговорился, что Иран поставляет России дроны. А позже заявил, что у него «плохо с мозгами».

«Сильно лодку раскачивать не будем, поэтому я очень вас прошу сильно на этих иранских [дронах]… Потому что это классика истории, ж##а есть, а слова нету. Мы все знаем, что они иранские, но власти не признают», — предупредил Пухов журналистов перед началом программы.

Но он не знал, что эфир уже идет. Хотя, ведущая, похоже, об это прекрасно знала. Она прервала его словами «Руслан Николевич». А дальше — тишина в пару секунд.

Но на этом история не закончилась. После эфира он заявил изданию «Подъем», которое обратилось к нему за комментарием, что не помнит, что сказал это:

«Не помню, чтобы такое говорил, наверное, это какая-то постановка. Наверное, было, а может быть, не было. Не помню, к сожалению. Давно было дело. После ковида плохо с мозгом».

Напомним, что Киев и Запад полагает, что дроны с маркировкой «Герань-2», которыми РФ атакует Украину, на самом деле иранские Shahed 136. Их еще называют дронами-камикадзе.

Кстати, и в Иране, и в Кремле отрицают поставки вооружения. Например, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что в Кремле ничего не знают о закупках иранских беспилотников для войны в Украине.

Песков заявил, что Путин ничего не знает о покупке Россией беспилотников у Ирана

Тем не менее, в ЕС заявили, что имеют этому доказательства. 20 октября Совет Евросоюза «в рекордно коротки сроки» утвердил санкции в отношении Ирана за поставку беспилотных летательных аппаратов России.

ЕС ввел санкции против Ирана за поставки дронов-камикадзе России