В Госдуме объявили, что "шринкфляция" и "скимпфляция" привели в России к "стелсфляции"

Опубликовано: 22.09.2025 19:43 , Обновлено: 22.09.2025

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов 22 сентября констатировал, что россияне стали жертвой появления в магазинах так называемой "стелсфляции". Причем она возникла не на пустом месте, а в результате "шринкфляции" и "скимпфляции", которые создали производители в РФ.

Суть всех этих не исконно русских терминов в желании производителей создать у потребителей впечатление, что цены не растут. Но способы разные в каждом случае разные.

Так, ” скимпфляцией ” называют, когда производитель заменяет дорогие ингредиенты на более бюджетные и продают товары под теми же названиями или с незначительными измениниям. Например, могут назвать докторскую колбасу “Докторская любительская” или “Докторская фермерская”.

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А ” шринкфляцией ” называют, когда производители постепенно снижают вес или объем продуктов. Например, начинают продавать молоко по 880, 900 мл вместо литра. Что уж говорить про шоколадки. Белорусы же тоже помнят времена, когда они весили по 100 грамм, а не 80 или 70.

” Стелсфляцией ” же называют общее явление, когда потребители становятся жертвами всех тактик производителей по снижению затрат и продаже покупателям товаров по той же цене, но с более низкими характеристиками как количественно, Так и качественно.

“Результаты нашего исследования красноречиво свидетельствуют: россияне стали жертвой двойной тактики производителей – “шринкфляции” и “скимпфляции”, которые вместе формируют феномен “стелсфляции”, - заявил Чернышов.

“Если сокращение упаковки еще можно было отследить, то изменение рецептуры в сторону удешевления – это скрытая и коварная форма инфляции. Мы были одними из первых, кто забил тревогу о шринкфляции, и сейчас вновь обязаны обратить внимание регуляторов на эту новую уловку рынка. Необходимо усилить контроль за качеством продукции”, - подчеркнул вице-спикер Госдумы РФ.

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