Нацбанк нашёл 5 причин разогнавшейся инфляции в Беларуси

Опубликовано: 08.08.2025 08:43 , Обновлено: 08.08.2025

Аналитики Национального банка нашли как минимум 5 причин, почему цены в Беларуси продолжают расти ускоренным темпом. Авторы свежего отчета о динамике потребительских цен констатировали, что во втором квартале 2025 года по сравнению с началом года выросла как годовая инфляция, так и субъективная оценка "ощущаемой" инфляции.

Среди факторов, которые больше всего повлияли на рост цен во втором квартале этого года, в Нацбанке назвали следующие:

Разогнавшаяся инфляция в соседней России, особенно с позиции продуктовых товаров.

[inf]Согласно официальной статистике, в июне 2025 года показатель годовой инфляции в России вырос до 9,4%, при этом на некоторые продукты рост цен существенно выше среднего показателя: мясо и мясные продукты +7,3%, молоко и молочные продукты +17,7%, кофе +19,2%, шоколад +28,6. По словам специалистов Нацбанка, разрыв цен в Беларуси и России увеличился.[/inf]

Ослабление белорусского рубля к российскому .

По данным Нацбанка, валюта Беларуси ослабла на 5,8% относительно российского рубля.

Значительное повышение мировых цен на такие продовольственные товары, как кофе, кондитерские изделия, фрукты.

на такие продовольственные товары, как кофе, кондитерские изделия, фрукты. Либерализация системы ценового регулирования .

В Нацбанке подчеркнули, что цены и тарифы на те товары и услуги, которые в Беларуси регулируются административными инструментами, во втором квартале росли менее интенсивно, чем те, которые “отпустили в свободное плавание”.

Так, зарегулированные цены и тарифы в годовом выражении подросли всего на 5,7% в июне (в марте этот показатель был 5,4%), то есть этот показатель близок к запланированному на 2025 год правительством показателю инфляции - он утверждён Совмином на уровне 5%.

Повышение цен на сезонную плодоовощную продукцию .

Согласно статистике Нацбанка, сезонные фрукты-овощи в годовом выражении выросли с 4,7% в марте до 17,6% в июне. На такой скачок цен, по мнению белорусских аналитиков, повлияло как удорожание импорта, так и низкий урожай ряда отечественных овощей и фруктов на фоне неблагоприятных погодных условий.

В результате всего этого, по данным Нацбанка, в июне 2025 года базовая инфляция в Беларуси разогналась до 7,4% (в марте было 6,1%). Трендовая инфляция, то есть та, в которой не учитываются краткосрочные ценовые колебания в годовом выражении выросла с 5,2% до 6,1% в июне, а так называемая ощущаемая инфляция за квартал подросла с 10,5% до 11,9% в июне. Уровень ожидаемой инфляции (то есть то, на сколько подрастут цены в следующие 12 месяцев, по мнению покупателей) также подрос - с 10,1% до 11,3% в марте.

Ранее Telegraf.news рассказал, что о более быстром темпе инфляции в Беларуси на прошлой неделе заявлял и министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович. При этом он подчеркнул, что инфляция в Беларуси хоть и “растет немного более быстрыми темпами, чем в 2024 году”, но она ниже чем в других странах ЕАЭС.

Карпович назвал причины, почему инфляция в Беларуси «немного более быстрая», чем в 2024 году