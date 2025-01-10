Почему в одной шоколадке 100 граммов, а в другой – 85? На «Коммунарке» объяснили, почему не считают это "шринкфляцией"

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Опубликовано: 10.01.2025 08:58 , Обновлено: 13.02.2025

Были времена, когда белорусы не знали, что такое шоколадка весом 90 или 85 граммов. Вне зависимости от производителя, каждая плитка представляла собой обязательную 100-граммовку. Однако спустя годы что-то пошло не так, и на полках магазинов начали появляться экземпляры «полегче». От чего зависит вес той или иной шоколадки, журналистам Telegraf.news рассказали на крупнейшей в Беларуси кондитерской фабрике «Коммунарка».

Как оказалось, всё достаточно прозаично. Специалисты “Коммунарки” объяснили: чтобы максимально охватить потребности покупателей с разным кошельком, предприятия и начали выпускать плитки по 85 и 90 граммов. Проще говоря, хотите полноценные 100 – пожалуйста, будьте добры платить. А если в первую очередь вас волнует цена, для этого и представлены варианты подешевле.

«Мы стремимся выпускать продукцию для разного потребителя. Кто-то хочет получить свои честные 100 граммов, а кто-то – купить шоколадку подешевле. У нас есть запрос на 85 или 90 граммов. Например, той же бабушке важнее цена, чем количество, а на 100-граммовки мы её понизить не можем. Зато можем на шоколадки весом поменьше», — объяснила начальник управления по качеству СОАО «Коммунарка» Анна Козырь.

[info_b]Шринкфляция — тактика, широко используемая в пищевой промышленности, когда производители сокращают размеры упаковки, при этом не снижая цены. Таким образом они стремятся уменьшить свои затраты на фоне устойчиво высокой инфляции цен на продукты питания.[/info_b]

Она добавила: подобные меры не являются шринкфляцией, потому что, если есть запрос на шоколад с новым (уменьшенным) весом, экономисты фабрики в установленном порядке просчитывают честную цену, в которую входят:

стоимость сырья (это порядка 70-80% от цены продукции),

стоимость вспомогательных материалов и тары,

топливно-энергетические затраты,

заработная плата с начислениями,

коммерческие расходы,

общепроизводственные и общехозяйственные расходы,

минимальная маржинальность.

Начальник управления по качеству СОАО «Коммунарка» Анна Козырь. Фото: Telegraf.news

В свою очередь главный технолог Ирина Мацыгуд добавила, что, к примеру, “Любимая Алёнка” — это бренд предприятия, поэтому сделать в ней 90 граммов вместо 100, к которым давным-давно привыкли белорусы, нельзя. Специалист объяснила: многие не поймут, если на фабрике всем знакомую плитку начнут выпускать в меньшей граммовке или, например, тоньше. А это, кстати, тоже немаловажный фактор.

“Даже толщина шоколадки много о чём говорит. Если вы отломаете тонкий кусочек, он будет совершенно иначе играть во рту, чем обычный. Повторюсь: люди привыкли. А с новым продуктом, например, с плитками, где есть нуга, мы можем делать всё, что хотим. Учитывая то, что в последнее время на рынке появляется всё больше 80 или 90-граммовок, мы тестируем, насколько хорошо они будут продаваться. А вот с той же “Алёнкой” так рисковать не хотим”, — уточнила специалист.

Более того, по словам Ирины Мацыгуд, в мире наоборот наблюдается мода на «уменьшение» потребления сладостей и, соответственно, более «мелкие» плитки. Отчасти это связано с популяризацией здорового образа жизни и правильного питания.

Второй причиной является дороговизна какао-бобов, из-за чего во всём мире растут цены на кондитерскую продукцию. Чтобы у людей была хоть какая-то возможность порадовать себя вкусненьким, производитель и идёт на подобные меры.

Ранее Telegraf.news писал, что иногда любители сладостей жалуются, мол, в фирменных магазинах конфеты и шоколад дороже, чем, например, в гипермаркетах. Если в первых за плитку просят 4 рубля, то во вторых её можно найти за 3,20. Почему так происходит и где всё-таки выгоднее закупаться, рассказала журналистам Telegraf.news начальник управления по качеству столичной фабрики «Коммунарка» Анна Козырь.

Почему в фирменных магазинах конфеты иногда дороже, чем в обычных? На «Коммунарке» пояснили, от чего зависит цена

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