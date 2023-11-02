Генпрокуратура России запретила фасовать молоко и крупы по 900 грамм, а масло - по 190. А что со шринкфляцией в Беларуси?

Опубликовано: 02.11.2023 17:22 , Обновлено: 02.11.2023

Генеральная прокуратура России запретила производителям фасовать социально значимые продукты питания произвольным образом. Новые требования к объемам фасовки внесены в соответствующий ГОСТ. Как отразится подобная борьба со шринкфляцией в России на ситуации в белорусских магазинах?

[info_b]Шринкфляция (от слияния английских слов shrink («сжиматься») и inflation («инфляция») — это снижение производителем количества, объёма или веса товара в упаковке при сохранении или непропорционально малом снижении отпускной цены. Производители, цменьшая объём или вес товара, переходя от цен на вес к ценам на объём (или наоборот, в зависимости от плотности товара), создают для покупателей видимость снижения цены на товар.[/info_b]

В российской Генпрокуратуре пояснили, что производители в последнее время нередко сокращают объем, количество и вес продуктов, при этом цена на продукт не только не снижается, но порой наоборот увеличивается. Всё чаще на прилавках магазинов можно увидеть бутылки молока по 800 мл, упаковки с крупами по 900 г и пачки масла - по 190 г. Цены на них могут быть на несколько копеек ниже или такими же, как на аналогичные товары в стандартной таре, но покупатели зачастую этого трюка попросту не замечают.

“Подобные манипуляции вводят в заблуждение потребителей относительно соответствия объема и веса товаров их стоимости”, - подчеркнули в Генпрокуратуре России.

После того, как по инициативе ведомстве 24 октября 2023 года были внесены корректировки в ГОСТ 8.579-2019, в России начнут действовать новые требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте.

“Теперь производители сливочного и подсолнечного масла, вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена, черного чая и иных продовольственных товаров первой необходимости, желающие заявить об их соответствии ГОСТу, должны использовать фиксированные значения количества названного товара”, - пояснили в российской Генпрокуратуре.

Например, по новым правилам гречку можно будет фасовать только по 500, 1000, 2000 г, молоко – разливать в тару по 200, 250, 500, 1000, 2000 мл. Следить за соблюдением новых правил намерены также органы прокуратуры.

Поскольку в последнее время на полках белорусских магазинов появляется всё больше товаров российского производства, в том числе и тех, которые относятся к категории социально значимых (масло растительное, крупы, макароны, сахар), можно предположить, что это нововведение затронет и белорусский рынок.

Как со шринкфляцией борются в Беларуси?

Отметим, что в Беларуси со шринкфляцией госорганы также активно пытаются бороться. Ещё в 2018 году после многочисленных жалоб от белорусов на продукцию с разным весом Cовет министров Беларуси ввёл новые правила, которые обязали продавцов дополнительно указывать цену товара за кратную единицу (литр и килограмм), если вес или объем продукта не равен килограмму (литру).

Тогда в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли пояснили, что пошли на этот шаг “в целях создания для потребителей более комфортных условий для сравнения цен на товары непосредственно в местах их продажи, а также обеспечения максимальной защиты их прав”.

Впрочем, до сих пор некоторые белорусы выказывают своё недовольство по поводу экономичных упаковок. В частности, пожилые люди нередко жалуются, что цену за литр и или килограмм продукта в магазинах указывают мелким шрифтом и разобрать её покупателям со слабым зрением бывает непросто.