В Германии отчитались об эксперименте, когда выдавали гражданам 1200 евро просто так. К чему привел "безусловный доход"?

Опубликовано: 18.04.2025 11:29 , Обновлено: 18.04.2025

В течение трех лет более ста человек в Германии получали по 1200 евро в месяц просто так. Как изменилась их жизнь? Результаты эксперимента по безусловному базовому доходу были опубликованы в Берлине. Речь идёт об "безусловном доходе" - государственных выплатах гражданам без всяких условий.

Целью эксперимента было выяснить, как будут вести себя люди, если в их распоряжении окажется приличная сумма денег, ради которой им не придется работать. Откажутся ли они от своей профессиональной деятельности или хотя бы ограничат ее? Как это повлияет на их благополучие и уровень стресса?

Идея “безусловного дохода” волнует развитые страны уже достаточно давно. Его уже попробовали выдавать в Финляндии и США. А немецкий эксперимент начался в июне 2021 года.

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Участники были тщательно отобраны заранее — из более чем двух миллионов человек, добровольно согласившихся принять участие в исследовании. Ассоциация «Mein Grundeinkommen» («Мой базовый доход») и известный Берлинский институт экономических исследований DIW отобрали 122 человека в возрасте от 21 до 40 лет, проживающих в домохозяйствах, состоящих из одного человека, с чистым доходом от 1100 до 2600 евро.

Как правило, это были относительно молодые люди, не имеющие семейных обязательств, которые могли принимать решения относительно своей профессиональной ситуации.

В обмен на 1200 евро в месяц в течение трех лет участникам эксперимента нужно было всего лишь заполнять опрос каждые шесть месяцев (это занимало у них около 25 минут). Оплата не была обусловлена какими-либо другими условиями, не было никаких проверок или вычетов. У испытуемых могли быть и другие источники дохода.

Для сравнения была также отобрана контрольная группа численностью около 1600 человек, члены которой также заполняли полугодовые опросы. Однако они не получили базового дохода, а лишь небольшое вознаграждение за участие в исследовании.

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В мае прошлого года эксперимент завершился, а 9 апреля 2025 года, после десяти месяцев анализа собранных данных, исследователи представили свои выводы, которые могут оказаться неожиданными.

Оказалось, что люди, получающие 1200 евро в месяц, не увольнялись с работы и не сокращали существенно свой рабочий день. Разница в процентном соотношении безработных между группой с базовым доходом и группой сравнения статистически оказалось равна нулю, рассказал профессор Фредерик Швертер из Франкфуртской школы финансов и менеджмента.

“Наше исследование опровергает распространенный стереотип о том, что люди с безусловным базовым доходом перейдут на социальное обеспечение”, – заявил профессор Юрген Шупп из Института экономических исследований DIW в Берлине, который также курировал эксперимент.

«Наше исследование показывает прямо противоположное: участники оставались активными на рынке труда и использовали свои выплаты таким образом, который демонстрировал ответственность», — добавил он.

Мало того, многие люди из группы с безусловным доходом продолжили свое образование и были более удовлетворены своей трудовой жизнью.

Что сделали участники проекта с дармовыми деньгами?

Около 37% дополнительных средств пошли на сбережения, около 8% — семье , друзьям или на благотворительность и около 20% — на досуг.

Несбыточная мечта?

Идею “безусловного дохода” поддерживают политики из немецких партий «Зелёные» и «Левые». Однако другие, включая основные христианско-демократические партии ХДС/ХСС и СДПГ, а также популистско-правую партию АдГ, отвергают его. Многие экономисты также считают это несбыточной мечтой и утопией.

“Наше общество функционирует по принципу «что-то за что-то». За предоставляемые нами услуги мы ожидаем чего-то взамен. Люди очень болезненно реагируют на отступления от этого принципа, как показали недавние дискуссии в Германии о пособии по гражданству (для безработных - ред.)”, - заявил в своем комментарии Доминик Х. Энсте из Института немецкой экономики в Кельне.

По его мнению, в эксперименте участвовала слишком маленькая и нерепрезентативная группа, чтобы на основе его результатов делать выводы для всей экономики.

Ранее Telegraf.news писал, что в США эксперимент по выдаче гарантированного базового дохода жителям в одном из крупнейших городов Техаса Остине снизил уровень незащищенности. Власти города подвели итоги его действия с мая 2022 года. Но некоторые законодатели Техаса остались недовольны результатами эксперимента

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