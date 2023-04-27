Министр труда посоветовала безработным белорусам не ходить в службы занятости. А что делать?

Опубликовано: 27.04.2023 16:26 , Обновлено: 27.04.2023

Министр труда Беларуси Ирина Костевич заявила, что белорусская служба занятости развивается "в ногу со временем", а потому белорусам не обязательно туда обращаться. Она предложила другой вариант поиска работы.

Согласно законодательству, претендовать на пособие по безработице могут только обратившиеся в службы занятости и зарегистрировавшиеся там в качестве безработных. Имеют право на пособие, уволенные по уважительной причине или впервые ищущие работу (уволенные по сокращению численности или штата работников, в связи с истечением срока трудового договора (контракта) ). Пособие составляет от 70% от базовой величины (25,9 рубля), до 2 базовых величин (74 рубля) в месяц.

“Сегодня нет необходимости приходить в службу занятости. В стране создан уникальный республиканский банк вакансий, который консолидирует информацию о вакансиях в масштабах страны”, - передает ее слова госагентство Белта.

По словам чиновницы, в этом банке любой белорус может найти работу, “о которой мечтал”. “Это современный инструмент поиска работы: удобно, комфортно и оперативно», – похвалилась Ирина Костевич.

На данный момент в Республиканском банке вакансий всего 111 570 свободных мест работы. Из них 86 210 - с зарплатой меньше 1000 рублей. Неясно, указывают ли предприятия там зарплату “на руки” после уплаты налогов, или до.

[info_b]Поискать подходящее место работы вы можете на официанм сайте банка вакансий, пройдя по ссылке [link href=“https://gsz.gov.by/registration/vacancy-search/” target=“_blank” rel=“noopener”] тут [/link].[/info_b]