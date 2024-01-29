В США более года выдавали 1000 долларов семьям просто так. Чем закончился эксперимент?

Опубликовано: 29.01.2024 08:42 , Обновлено: 29.01.2024

В США эксперимент по выдаче гарантированного базового дохода жителям в одном из крупнейших городов Техаса Остине снизил уровень незащищенности. Власти города подвели итоги его действия с мая 2022 года. Но некоторые законодатели Техаса остались недовольны результатами эксперимента.

Остин был первым городом в Техасе, который запустил программу базового дохода, финансируемую налогоплательщиками, когда в мае 2022 года стартовал пилотный проект Austin Guaranteed Income. Программа обслуживала 135 семей с низким доходом, каждая из которых получала до 1000 долларов ежемесячно. Финансирование для 85 семей поступило из бюджета города Остин, в то время как остальные 50 были профинансированы за счет благотворительных пожертвований.

Программа была объявлена как средство вывести людей из бедности и помочь им арендовать себе жилье. “Мы знаем, что если мы доверяем людям принимать правильные решения для себя и своих семей, это приводит к лучшим результатам, - говорится на веб-сайте города в обосновании программы раздачи денег. - Это приводит к улучшению рабочих мест, увеличению сбережений, продовольственной безопасности, жилищной безопасности”.

Хотя программа закончилась в августе 2023 года, новое исследование, проведенное Институтом урбанистики, аналитическим центром в Вашингтоне, округ Колумбия, показало, что городская программа действительно помогала ее участникам оплачивать жилье и питание. В среднем участники программы тратили более половины полученных ими наличных денег на жилье, пишут авторы исследования.

Авторы обнаружили, что после годичной программы участники были “значительно более обеспечены жильем”, чем вначале, в то время как другие жители Техаса с низкими доходами за тот же период стали “скромно менее обеспеченными жильем”.

Программа также помогла снизить уровень продовольственной незащищенности среди участников — на 17% меньше семей не могли позволить себе сбалансированное питание, говорится в отчете.

Таниквева Брюстер, мать-одиночка, которая начала получать выплаты по программе в сентябре 2022 года, рассказала KXAN, местному филиалу NBC, что полученные ею деньги помогли ей оплатить медицинские расходы и лекарства после восьмидневного пребывания в больнице, [link href=“https://www.insider.com/austin-guarunteed-basic-income-gbi-ubi-housing-security-homeless-2024-1” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщило [/link] издание The Insider.

Хотя Остин был первым городом в Техасе, который протестировал программу базового дохода, он был не единственным. Но не все в штате поддерживают такие начинания.

На прошлой неделе сенатор штата Дж. Пол Беттенкурт направил письмо генеральному прокурору штата с просьбой объявить неконституционной новую программу в Хьюстоне. Округ Харрис, в который входит Хьюстон, ранее в этом месяце запустил программу гарантированного базового дохода, которая дает жителям с низким доходом до 500 долларов в месяц.

В ответ адвокат программы сообщил The Houston Chronicle, что Беттенкурт была “больше сосредоточена на политических играх и вооружении правительственных учреждений, чем на улучшении жизни жителей округа Харрис”.

Многие другие города по всей территории Соединенных Штатов также экспериментируют с проектами базового дохода, направленными на решение проблемы растущей бездомности и поддержку наиболее уязвимых жителей. В Балтиморе Балтиморский фонд успеха молодых семей выделяет молодым матерям до 1000 долларов в месяц. Директор кампании по политике Тонейя Мур ранее рассказала Business Insider, что опросы показывают, что участники в основном тратят свои деньги на одни и те же предметы первой необходимости, такие как жилье и еда.

А в Денвере программа базового дохода, которая дает людям до 1000 долларов в месяц, была недавно продлена после того, как выяснилось, что она также повысила уровень обеспеченности жильем среди ее участников.

Что такое безусловный базовый доход?

Инициативы в США не совсем похожи на то, что называют безусловным базовым доходом (БДД) организации, пропагандирующие такие идеи. Там считают, что ББД — регулярная денежная выплата каждому жителю государства без каких-либо критериев по уровню дохода и социальному положению . Во всяком случае, именно так определяют пособие во Всемирной сети базового дохода.

Сторонники БДД утверждают, что гарантированное пособие помогает людям не бросаться на любую нелюбимую работу, а выбирать ту, что по душе. В результате мотивация работников растет, производительность труда тоже. А эмоциональное состояние граждан улучшается.

Противники же считают, что гарантированная выплата лишает людей стимулов вообще искать какую-либо работу. Также противники БДД уверены, что часто такие незаработанные деньги могут тратиться не на базовые потребности, а на алкоголь, наркотики и т.п.

Но результаты экспериментов говорят об обратном.

Одной из первых идею базового дохода протестировала канадская провинция Дофин в 1970-х годах. В рамках программы Mincome ее жители получали деньги в течение пяти лет из средств госбюджета.

Как заявили исследователи, в результате действия Mincome, уровень занятости в провинции не упал, а местные жители стали чаще заниматься волонтерской деятельностью. В то же время, мужчины стали чаще повышать свое образование, а местные жители стали больше времени уделять своему здоровью и развитию здоровому образу жизни и меньше тратить на здравоохранение.

Ещё один пример - Финляндия где в 2017-2018 годах в рамках эксперимента 2000 случайно отобранных безработных граждан стали получать ежемесячно от государства минимальный базовый доход в размере 560 евро.

По итогам программы исследователи установили, что получатели БДД работали на шест дней больше тех, кто его не получал. Психологическое состояние получателей улучшилось, а некоторые попробовали себя в других профессиях, будучи уверенными, что у случае неудачи, у них будет финансовая подпитка на время поиска новой работы.