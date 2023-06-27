В ФСБ закрыли дело о мятеже Пригожина. Как объяснили?

Опубликовано: 27.06.2023 12:16 , Обновлено: 27.06.2023

Следственное управление Федеральной службы безопасности России (ФСБ) прекратило уголовное дело по факту вооруженного мятежа, возбуждённое всего несколько дней назад против лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом 27 июня сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Уголовное дело было возбуждено 23 июня 2023 года по статье 279 Уголовного кодекса России. Тогда в ФСБ поясняли, что заявления Пригожина “фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ”, а действия Пригожина и его наёмников расценивали как “ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами”.

Спустя всего четыре дня в ФСБ России сменили риторику, заявив, что “участники вооруженного мятежа” 24 июня 2023 года “прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления”.

“С учетом этого и иных имеющих значение для расследования обстоятельств следственным органом 27 июня 2023 года вынесено постановление о прекращении уголовного дела”, - сообщили в ФСБ.

Одновременно с этим в Министерстве обороны России сообщили о том, что в настоящее время идёт подготовка к передаче ЧВК “Вагнер” тяжелой военной техники, которую направят в действующие подразделения Вооруженных сил России.

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Напомним, Евгений Пригожин развернул колонны своих вооружённых бойцов, не дойдя до Москвы всего 200 км, согласившись на предложение Кремля после переговоров, которые продолжались весь день 24 июня. Впоследствии Пригожин заявил, что и не собирался брать Москву штурмом и тем более свергать Владимира Путина. По его словам, марш тысяч вооруженных боевиков его ЧВК на столицу РФ был “демонстрацией”.

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В свою очередь президент России Владимир Путин 26 июня поздно вечером выступил с обращением к нации, в котором намекнул, что подавил бы мятеж даже, если бы Пригожин не дал приказ своим боевикам отступить от Москвы.

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