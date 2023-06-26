Путин заявил, что и так подавил бы мятеж Пригожина

Опубликовано: 26.06.2023 22:22 , Обновлено: 26.06.2023

Президент России Владимир Путин 26 июня поздно вечером намекнул, что подавил бы мятеж даже, если бы Пригожин не дал приказ своим боевикам отступить от Москвы.

Также он обвинил мятежников в предательстве. «Организаторы мятежа предали свою страну и свой народ», - заявил Путин. По его словам, некие “организаторы” восстания (Путин не назвал ни одной фамилии) лгали участникам похода на Москву, “толкали их стрелять в своих”.

“Такого братоубийства хотели нацисты в Киеве, их западные покровители. Чтобы гибли военные и мирные. Чтобы проиграла Россия, наше общество раскололось. Они потирали руки, мечтая взять реванш за неудачи в ходе та называемого контрнаступления”, - пожаловался Владимир Путин россиянам.

При этом он назвал боевиков ЧВК “патриотами” и заявил, что их пытались использовать втемную. Всего же его “судьбоносное” обращение длилось чуть больше 5 минут.

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Чуть ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пообещал, что президент РФ Владимир Путин 26 июня вечером решил сделать “ряд важных заявлений”. Но подробностей не рассказал. При этом, Песков отметил, что слова Путина “без преувеличения, определят судьбу России».

Журналисты кремлевского пула тем временем сообщают, что весь сегодняшний день «был посвящен подготовке предстоящего заявления Путина».

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Ранее Евгений Пригожин, основатель ЧВК “Вагнер”, заявил 26 июня, что и не собирался брать Москву штурмом и тем более свергать Владимира Путина. По его словам, марш тысяч вооруженных боевиков его ЧВК на столицу РФ был “демонстрацией”.

«Показали мастер-класс» — Пригожин рассказал, почему не собирался свергать Путина

Тем временем, некоторые российские тг-каналы, в том числе приближенные к спецслужбам, сообщили, что Владимир Путин пошел на уступки и потому основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин остановил поход на Москву.

В Кремле сообщили, что Путин «пообещал» Пригожину. Причем тут Беларусь?