Лукашенко уговорил Пригожина не штурмовать Москву? ЧВК "Вагнер" получила приказ отступить

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Опубликовано: 24.06.2023 20:26 , Обновлено: 24.06.2023

В пресс-службе Александра Лукашенко сообщили под вечер 24 июня, что тот весь день вел переговоры с Евгением Пригожиным, владельцем ЧВК "Вагнер", бойцы которого захватили Ростов и подошли вплотную к Московской области.

“Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. На данный момент на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации”, - говорится в сообщении.

У Лукашенко утверждают, что глава ЧВК “Вагнер” согласился остановить стремительное продвижение своих частей к Москве. По последним данным, они уже достигли Московской области.

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В свою очередь, Евгений Пригожин в своем новом аудиообращении не говорил о переговорах с Александром Лукашенко, но подтвердил, что “Вагнер” разворачивает свои колонны в обратном направлении: “ЧВК Вагнер хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на марш справедливости. За сутки мы прошли не доходя 200 км до Москвы».

“За это время не пролили ни капли крови своих бойцов. Наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому принято такое решение”, - утверждает основатель ЧВК “Вагнер”.

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Ранее Владимир Путин обвинил ЧВК “Вагнер” в организации военного мятежа. В ответ Евгений Пригожин заявил, что не собирается сдавать оружие и подчиняться Владимиру путину. Его основные требования - отставка министра обороны РФ Шойгу и главы Генштаба РФ Герасимова.

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На протяжении всей субботы из южных областей РФ приходили известия о сбитых вертолетах ВВС РФ, и авиаударах по Воронежу, через который двигались колонны ЧВК “Вагнер”.

Агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к руководство оккупированной Россией Донецкой области (“ДНР”), колонна бойцов «Вагнера», которая шла к окраинам Москвы, состояла из 5000 боевиков во главе с одним из основателей ЧВК «Вагнер» Дмитрием Уткиным.

Это же источник сообщил, что всего у Потгдина было мобилизовано на мятеж около 25 000 бойцов, 5000 из них были в Ростове-на-Дону.

По словам источника, план ЧВК «Вагнера» в отношении Москвы заключался в том, чтобы занять позиции в одном из плотно застроенных районов.