В ЕС вступили в силу санкции против европейских компаний. Причем тут Беларусь?

Опубликовано: 02.08.2024 08:38 , Обновлено: 02.08.2024

Санкции ЕС относительно европейских же компаний вступили в силу 2 августа 2024 года. Однако направлены они на белорусский бизнес и инвесторов. Теперь перевозки внутри ЕС не смогут осуществлять компании, в которых доля белорусских компаний или граждан составляет 25% и более.

“По состоянию на 2 августа текущего года новые правила для автотранспортных компаний вступают в силу в связи с принятием очередного пакета санкций против Беларуси. Действующий запрет на перевозки для компаний, базирующихся в Беларуси, будет продлен. Согласно новым правилам, также компании ЕС, которые имеют не менее 25% принадлежат белорусскому физическому или юридическому лицу, они больше не смогут осуществлять автомобильные перевозки грузов внутри Союза, в том числе в части транзита”, - сообщили в Минфине Польши в четверг.

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В министерстве добавили, что этот запрет не будет распространяться на автотранспортные компании, “принадлежащие лицам с двойным гражданством или гражданам Беларуси, имеющим временный или постоянный вид на жительство” в ЕС. Польские чиновники также напомнили, что автотранспортные компании обязаны раскрывать свою структуру собственности компетентным национальным органам по их запросу.

Вопрос о структуре собственности компании будет анализироваться в ходе автотранспортных проверок “всеми уполномоченными органами”, в том числе сотрудниками Таможенной и налоговой службы.

“Предпринимателям, осуществляющим транспортную деятельность, следует учитывать необходимость предоставления документов, подтверждающих структуру собственности, как во время перевозки, так и при проверках при пересечении границы”, - пояснили в Минфине Польши.

Ранее Telegraf.news писал, что 4 июля вступили в силу новые санкции ЕС. На границе из Польши в Беларусь перестали пропускать многие товары, которые обычные люди везут для собственных нужд. При этом, по словам очевидцев, на КПП не оформляют возврат НДС (tax-free). Судя по сообщениям пересекающих границу, многих разворачивают и отправляют сдавать покупки обратно.

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“Новый миропорядок”

В свою очередь, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз сообщил, что Правительство уже подготовило “комплекс ответных ассиметричных мер” на санкции Евросоюза (ЕС). По словам дипломата, планируемые рестрикции усложнят работу “субъектов из недружественных стран”.

Анатолий Глаз при этом выказал мнение, что вряд ли Евросоюз сможет «претендовать в будущем на хоть сколь-либо весомую роль в строящемся новом миропорядке».

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