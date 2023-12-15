В Белом доме пропала сверхсекретная папка с данными о Трампе и России - CNN

Опубликовано: 15.12.2023 22:41 , Обновлено: 15.12.2023

В Белом доме во время правления Трампа пропала секретная папка, в которой содержались сведения влияния России на выборы президента США. Об этом 15 декабря со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщил телеканал CNN.

Это вызвало тревогу среди сотрудников разведки, так как в папке содержались настолько секретные документы, что даже конгрессмены с доступом к самой засекреченной информации могли получить к ней доступ только в здании ЦРУ.

За два с лишним года, прошедших с тех пор, как Дональд Трамп покинул пост президента, пропавшие разведданные, похоже, так и не были найдены.

По данным CNN, в папке содержались необработанные разведданные, собранные США и их союзниками по НАТО о русских и российских агентах, включая источники и методы, которые легли в основу оценки правительства США о том, что президент России Владимир Путин стремился помочь Трампу победить на выборах 2016 года, сообщили источники CNN.

В поселений раз папку видели в Белом доме в последние дни пребывания Трампа на посту. Тогда президент распорядился доставить ее туда, чтобы он мог рассекретить содержащиеся в ней документы, связанных с расследованием ФБР в отношении России. Под присмотром тогдашнего главы администрации Белого дома Марка Медоуза помощники республиканцев просмотрели папку, работая над редактированием наиболее конфиденциальной информации, чтобы ее можно было рассекретить и обнародовать публично.

При этом, разведывательные данные касательно влияния России были лишь малой частью коллекции документов в папке, которая, по описанию, имела толщину 25 сантиметров. Но именно необработанные разведданные о России были одними из самых секретных материалов. Даже высокопоставленные чиновники администрации Трампа из-за этого неоднократно пытались помешать президенту обнародовать документы.

За день до ухода с поста Трамп издал приказ о рассекречивании большей части содержимого папки, вызвав бурю активности в последние 48 часов своего президентства. Внутри Белого дома было создано множество копий отредактированной подборки из папки. Их хотели разослать по всему Вашингтону республиканцам в Конгрессе и журналистам правого толка.

Вместо этого первоначально разосланные копии были лихорадочно изъяты по указанию юристов Белого дома, потребовавших дополнительной проверки документов.

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Телеканал CNN сообщил, что всего за несколько минут до инаугурации Джо Байдена Медоуз поехал лично в Министерство юстиции США, чтобы вручить отредактированную копию для последней проверки. Годы спустя Министерство юстиции все еще не опубликовало все документы, несмотря на приказ Трампа о рассекречивании. А созданные копии с разной степенью редактирования оказались в Национальном архиве США.

Но первоначальная папка, содержащая секретные разведданные, пропала в последние полные хаоса часы Трампа в Белом доме. Обстоятельства, связанные с ее исчезновением, остаются окутанными тайной.

Официальные лица США неоднократно отказывались обсуждать какие-либо действия чиновников с целью найти папку.

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