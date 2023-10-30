Трамп пообещал не защищать страны Европы, если на них нападет Россия

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Опубликовано: 30.10.2023 19:07 , Обновлено: 30.10.2023

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, выступая на предвыборном митинге в Айове, что угрожал странам Европы не защищать их от нападения России. Собравшиеся на встречу сторонники встретили такое заявление аплодисментами.

“Я больше не собираюсь их защищать. Помню, как глава одной страны встал и сказал: “Скажите, если Россия атакует мою страну, вас там не будет?” Правильно, это я и имею в виду, я не буду вас защищать и давать денег”, — сказал Трамп.

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Представители конкурирующей партии демократов заявили, что такие слова Трампа доказывают его связь с Кремлём. Все дело в том, что согласно уставу НАТО, каждая страна-член Альянса обязана защищать все остальные. Такой договор ещё называется “О коллективной безопасности”.

Ранее Телеграф писал, что суд в Нью-Йорке во вторник, 26 сентября, признал экс-президента США Дональда Трампа и его организацию Trump Organization виновными в мошенничестве. Согласно судебным материалам, компания Трампа “завышала стоимость своих активов для страховщиков и банков”.

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