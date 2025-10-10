В Азербайджане объявили о победе Алиева над Путиным

🎤 Мнение

Опубликовано: 10.10.2025 10:19 , Обновлено: 10.10.2025

После встречи президентов Азербайджана и России в Душанбе в Таджикистане азербайджанские СМИ написали о большом внешнеполитическом успехе Ильхама Алиева. Публичное признание Владимиром Путиным вины российских ПВО в крушении азербайджанского пассажирского самолёта стало тому причиной.

Президент России Владимир Путин признал ответственность России за сбитый самолет 10 месяцев назад. Он рассказал Алиеву российскую версию случившегося, заявив, что самолёт был поврежден не самими ракетами, взорвавшимися в метрах от авиалайнера, а их обломками. Такая формулировка уже вызвала критику среди экспертов, в том числе и российских. Так как ракеты ПВО как раз предназначены для взрыва рядом с воздушными объектами, чтобы упростить их уничтожение.

Азербайджан выделил $2 млн на помощь Украине

Тем не менее, сам факт, что глава России допустил вину российских ПВО, в Азербайджане расценили как победу. Все последние месяцы и сам Алиев, и СМИ его страны упрекали Кремль в попытке замять катастрофу и спустить на тормозах расследование.

Так, колумнист азербайджанского интернет-издания Caliber Эмин Галалы заявил о «тройном триумфе» Алиева.

«Можно, в принципе, ограничиться простой констатацией фактов. Президент Ильхам Алиев может праздновать очередной успех. Он в который раз добился максимально желаемого результата. Защитил национальное достоинство страны», — написал он.

Азербайджан обвинил Россию во вмешательстве в его внутренние дела и остановил совместные проекты

В свою очередь, издание Olke.az объявило, что Москва попала в зависимость от набирающего авторитет и мощь (особенно после победы над Арменией в Нагорном Карабахе) Баку в регионе. «Нынешняя реальность делает зависимой не Азербайджан от России, а наоборот — Россию от Азербайджана. Продолжение этого процесса объективно играет не в пользу Москвы. (…) У Кремля нет иного выхода, кроме как принять условия Баку и действовать в соответствии с ними», — говорится в статье.

А вот издание Müsavat подошло к оценке событий более взвешенно и констатировало, что период 11-месячного охлаждения между странами завершился выполнением требований Азербайджана.

«Баку, сохраняя хладнокровие, но последовательно усиливая давление, оставил Кремлю возможность “достойного выхода”. В результате Россия признала ответственность. (…) Баку достиг своей цели — а в дипломатическом языке это называется победой», — говорится в материале.

В России же к речи Владимира Путина и признанию вины отнеслись как к “настрою на разрешение кризиса”.

«Продолжайте так же» — Алиев поддержал Украину и похвалил ВСУ

Российский «Первый канал» в репортаже назвал встречу Алиева и Путина «важнейшей» «после нескольких месяцев ухудшения отношений» и отметил, что «с первых мгновений встречи президенты продемонстрировали настрой на разрешение кризиса, который возник после крушения лайнера Азербайджанских авиалиний в декабре прошлого года после инцидента в воздушном пространстве России».

В свою очередь, российский политолог Федор Крашенинников заявил, что не считает, что Путин не унижался перед Алиевым.

“Честно говоря, не очень понимаю нагнетания вокруг мнимого унижения Путина перед Алиевым. Россия сбила азербайджанский самолёт и спустя много месяцев Путин признал это, при чем в тональности «ну ошиблись, бывает». «Дорого яичко к христову дню» — Путин традиционно выждал, пока острота темы спадёт, дождался звонка с поздравлениями от Алиева и потом признал факт. Без какого-либо политического ущерба для себя в практическом смысле”, - сделал вывод аналитик.

Ранее Telegraf.news писал, что министр внутренних дел Азербайджана Вилаят Эйвазов не принимал участие в заседании Совета министров внутренних дел стран СНГ, которое проходило в российском Санкт-Петербурге. По информации азербайджанского агентства APA, министр отказался от участия на фоне охлаждения отношений с Россией.