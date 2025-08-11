Азербайджан выделил $2 млн на помощь Украине

Опубликовано: 11.08.2025 10:59 , Обновлено: 11.08.2025

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении $2 млн на оказание гуманитарной помощи Украине. Об этом сообщило издание Minval.

Согласно сообщению, средства будут направлены Министерству энергетики для закупки и отправки в Украину электрического оборудования, произведенного в Азербайджане.

Это решение последовало за телефонным разговором между президентами Азербайджана и Украины, в ходе которого они, как говорится на сайте азербайджанского президента, осудили «российские атаки» по принадлежащим Азербайджану энергообъектам на территории Украины.

Речь шла об ударах по нефтехранилищу компании SOCAR и по компрессорной станции, через которую идет азербайджанский газ.

Фото: report.az

Ранее азербайджанское издание Caliber.az сообщало, что в ночь на 8 августа была атакована нефтебаза SOCAR в Одесской области. В свою очередь, Минобороны России заявило, что в этот период наносились удары по «объектам газотранспортной системы, обеспечивающие работу предприятий» военно-промышленного комплекса Украины.

Также Caliber.az со ссылкой на свои источники также писало, что в случае продолжения ударов по азербайджанским интересам Баку может начать рассматривать вопрос о снятии эмбарго на поставки вооружения Украине.

К слову, недавно Алиев также публично выражал поддержку Украине, что вызвало резкую критику в России. Об этом писали журналисты Telegraf.news.

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