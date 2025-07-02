Азербайджан обвинил Россию во вмешательстве в его внутренние дела и остановил совместные проекты

Опубликовано: 02.07.2025 12:48 , Обновлено: 02.07.2025

Отношения между Россией и Азербайджаном за несколько дней стремительно деградировали до уровня открытого дипломатического конфликта. Баку официально обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела и приостановил переговоры по ряду крупных экономических соглашений, а один из азербайджанских депутатов уже предупредил о переходе к «холодному соседству».

Конфликт снова обострился после того, как азербайджанские власти ответили на российскую ноту протеста по поводу задержания сотрудников агентства «Sputnik-Азербайджан». В Баку заявили, что у агентства не было законных оснований для работы в стране после аннулирования аккредитации, и призвали российскую сторону «не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана».

В свою очередь, в МИД России настаивали, что ранее у Баку претензий к работе агентства не было.

Это стало очередным витком в спирали взаимных обвинений, которая начала раскручиваться 27 июня.

Напомним, точкой отсчёта стал массовый силовой рейд в российском Екатеринбурге в отношении выходцев из Азербайджана. Около 50 человек были задержаны по делу об убийствах, совершённых в 2001-2011 годах.

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Во время следственных действий двое задержанных — братья Гусейн и Зияддин Сафаровы — погибли. Российский Следственный комитет первоначально заявил, что один из них умер от сердечной недостаточности.

В свою очередь, Минздрав Азербайджана сообщил, что причиной смерти стали тяжёлые травмы. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статьям о пытках и умышленном убийстве. На фотографиях других задержанных, которые появились в суде, также видны следы побоев,

Дальнейшие события начали развиваться по принципу «око за око».

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Азербайджан заявил России «решительный протест» и отменил на своей территории все культурные мероприятия с участием российских организаций.

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Россия назвала это «эмоциональной реакцией» и заявила, что задержанные являются гражданами РФ.

Азербайджан провёл обыски в бакинском офисе «Sputnik-Азербайджан» (входит в МИА «Россия сегодня») и арестовал на 4 месяца двух его руководителей по делу о мошенничестве и незаконном предпринимательстве.

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Россия вызвала азербайджанского посла и обвинила Баку в «сознательных шагах по демонтажу двусторонних отношений».

Азербайджан задержал восемь граждан РФ, которых назвали «членами ОПГ» и обвинили в наркотрафике. Государственные СМИ Азербайджана показали видео с их жёстким задержанием, а другие издания выяснили, что как минимум четверо из них — IT-специалисты, в том числе бывшие сотрудники «Роснефти» и «Газпромнефти».

На фоне обострения президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и выразил соболезнования в связи со смертью братьев Сафаровых.