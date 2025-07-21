"Продолжайте так же" - Алиев поддержал Украину и похвалил ВСУ

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Опубликовано: 21.07.2025 07:44 , Обновлено: 21.07.2025

Президент Азербайджана на III Шушинском Глобальном медиафоруме, который проходил в Баку, несколько раз высказался по Украине. И в обоих случаях выказал поддержку.

Так, он назвал аннексию Россией части украинских территорий “оккупацией” и призвала “никогда не мириться” с нею.

В другой же раз он ответил на подарок украинской журналистки, которая вручила ему шевроны подразделений ВСУ. «Спасибо вам большое! Спасибо вам за то, что вы делаете. Продолжайте так же», — сказал Алиев.

Российские власти официально не отреагировали на слова азербайджанского президента, однако в российских ТГ-каналах, поддерживающих боевые действия в Украине, на главу Азербайджана обрушилось с резкой критикой.

Так, политолог Алексей Пилько предрек Баку войну с Россией. “Входит ли Азербайджан в зону жизненных интересов России? Да, безусловно. Москва не может допустить существование на Каспии откровенно враждебного режима. Потому что при нынешнем положении дел может дойти до появления баз НАТО на каспийском побережье. Это ничуть не лучше Украины”, - написала он в своем Телеграм-канале.

По его словам, Москва начнет вводить против Азербайджана вначале дипломатические и экономические меры. “А если они не сработают, то и военных. Исходить надо из того, что азербайджанский народ России не враг, а вот президент Алиев - это другое дело”, - написал он.

А член Совета по правам человека(СПЧ) при президенте РФ Кирилл Кабанов обвинил Алиева в демонстрации недружественных отношение и “презрения” к России. Он заявил, что глава Азербайджана открыто поддержал «врагов [России”, особо не выбирая выражений».

Напомним, что отношения Баку и Москвы в последнее время омрачились рядом инцидентов. Вначале российские ПВО сбили пассажирский самолёт азербайджанской компании, за что Путин принес извинения Алиеву.

Затем в России арестовали членов азербайджанской диаспоры, а по заявлениям Баку в результате спецоперации российских спецслужб были также погибшие. В ответ Баку арестовал российских журналистов и других российских граждан.