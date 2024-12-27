В парламенте Азербайджана потребовали от России извинений за "сбитый" пассажирский Embraer E190AR

Опубликовано: 27.12.2024 10:17 , Обновлено: 27.12.2024

Депутат Меджлиса Азербайджана (парламент страны) Расим Мусабеков объявил, что требует извинений от властей России за то, что та сбила, по его мнению, пассажирский авиалайнер Embraer E190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный.

«Самолет был сбит на территории России, в небе Грозного. Отрицать это невозможно. <…> Те, кто это совершил, должны понести уголовную ответственность, и должна быть выплачена компенсация. Если этого не произойдет, то, конечно, отношения перейдут на другой уровень», — сказал в интервью азербайджанскому изданию Turan Мусабеков, член комитета Меджлиса по международным отношениям.

По его словам, “кто-то в России предпринимает определенные действия в СМИ, чтобы замести следы этого”.

В свою очередь, официальные власти страны пока никак не комментируют причины катастрофы. В Казахстане, где упал самолёт после того, как российские аэропорты оказались его принять, ведёт расследование.

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В Астане пообещали, что допустят к расследованию Азербайджан и Россию. Также там позвали для выяснения причин катастрофы представителей компании-производителя авиалайнера. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев призвал дождаться официального заключения о причинах крушения самолета.

Тем не менее известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду, 25 декабря, развернул свой самолет, на котором летел в Санкт-Петербург на заседание Высшего евразийского экономического совета.

В свою очередь, американская газета The Times утверждает, что пилоты самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines до последнего пытались удержать самолёт в небе, а потом посадить в казахстанском аэропорту в Актау.

В то же время, американское издание утверждает, что фото и видеозаписи из самолёта доказывают, что какие-то осколки пробили заднюю часть самолета, выведя из строя все три гидравлические системы управления.

По данным издания, уже через 7 минут после столкновения пилот сообщил: «Теперь отказала гидравлика».

При подлете к Актау экипаж смог вручную выдвинуть шасси, но закрылки и спойлеры, по-видимому, не были развернуты, как это должно быть при нормальной посадке.

Ранее Telegraf.news писал, что флагманский израильский авиаперевозчик El Al 26 декабря заявил о приостановке всех рейсов из Тель-Авива в Москву как минимум на неделю. Поводом стала авиакатастрофа в казахстанском Актау, где потерпел крушение пассажирский самолёт.

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