Опубликовано: 25.07.2023 18:18 , Обновлено: 25.07.2023

Председатель комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов заявил, что россиянам нельзя предоставлять отсрочку от мобилизации, даже если они являются отцами троих детей или детей с инвалидностью. В Госдуме в июле рассматривают новый законопроект о мобилизации.

Андрей Картаполов заявил, что депутаты, которые предложили такую поправку, голосуют «за сохранение комфортной жизни уклонистов”.

«Коллеги, понимаете, уже не раз мы обсуждали, что поправки в закон „О мобилизационной подготовке и мобилизации“ очень чувствительны. Чувствительны они тем, что этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой большой войной-то уже попахивает”, - поделился своим пророчеством российский депутат.

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“А мы все продолжаем искать, кого же нам оттуда убрать, кого же защитить? Да некого будет потом защищать! Поймите это», — заявил Андрей Картаполов.

Поправку в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации” предложила внести депутат от КПРФ Нина Останина. Однако Госдума ее отклонила. Также российские депутаты одобрили законопроект с запретом на выезд из России всем военнообязанным, на чьи имена выписаны повестки.

[info_b]Андрей Картаполов — депутат Государственной думы Российской Федерации VIII созыва с 2021 года. Бывший заместитель министра обороны Российской Федерации, имеет звание генерал-полковник. Участвовал в сирийской войне. Подозревается в соучастии в сбитиии малайзийского “Боинга” над Украиной.

Находится под персональными международными санкциями всех стран Европейского союза, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Новой Зеландии, Украины.[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что президент РФ Владимир Путин 13 июня подписал поправки в закон «О порядке выезда из Российской Федерации», который предусматривает изъятие загранпаспортов у призванных на военную или альтернативную гражданскую службу.

Путин подписал закон об изъятии у мобилизованных загранпаспортов

Тем временем, российские СМИ сообщили, что 18 мая пленум Верховного суда РФ (ВС) рассмотрел правоприменительную практику относительно боевых действий и вынес два постановления. Фактически, ВС РФ объявил в стране военное время.

Верховный суд «объявил» в России военное время и мобилизацию