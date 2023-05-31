Верховный суд "объявил" в России военное время и мобилизацию

Опубликовано: 31.05.2023 08:38 , Обновлено: 31.05.2023

Российские СМИ сообщили, что 18 мая пленум Верховного суда РФ (ВС) рассмотрел правоприменительную практику относительно боевых действий и вынес два постановления. В них речь идёт о мобилизации, военном времени и других статьях, которые касаются военных, срочников и мобилизованных.

Решения ВС, опубликованные 25 мая, теперь будут обязаны учитывать все суды в России.

Военное время

Верховный суд впервые дал определение понятию “военное время”, которое есть в УК РФ, но там не поясняли, что это значит.

Теперь же “военное временя” в РФ наступает, согласно решению ВС РФ, не только после объявления войны (закон РФ «Об обороне»), но и в случае «необходимости выполнения международных договоров» и «с момента фактического начала военных действий до момента объявления об их прекращении», сообщила русские служба BBC.

Несмотря на то, что власти РФ избегают самого слова “война”, заменяя его на СВО, термин “военные действия” (“боевые действия”) они используют постоянно.

Мобилизация

Также Верховный суд постановил, что в России все ещё продолжается мобилизация, которую Путин объявил осенью 2022 года. В ВС РФ заявили, что завершить ее можно только после объявления даты и времени окончания.

До тех пор же в России запрещена демобилизация призванных на войну с Украиной. А контрактникам запрещено увольняться.

Также Верховный суд РФ постановил, что повестки срочникам будут считаться врученными, даже если те их не видели. Например, электронные.

Ранее Телеграф сообщил, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не раз заявлял, что мобилизация в России завершена.

«Мы ориентируемся на сказанное президентом о том, что мобилизация завершена. В рамках частичной мобилизации то число, которое планировалось мобилизовать, было обеспечено. И дальше начался призыв уже обычный, на срочную службу. Об этом говорил несколько раз президент и предлагаем на это ориентироваться», — рассказал Дмитрий Песков.

В Кремле рассказали, что будет с мобилизацией россиян в 2023 году