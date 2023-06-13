Путин подписал закон об изъятии у мобилизованных загранпаспортов
Президент РФ Владимир Путин 13 июня подписал поправки в закон «О порядке выезда из Российской Федерации», который предусматривает изъятие загранпаспортов у призванных на военную или альтернативную гражданскую службу.
Документ опубликовали на портале правовой информации РФ. Поправки предусматривают, что призванные на военную или альтернативную гражданскую службу обязаны сдать загранпаспорта на хранение в миграционный отдел МВД или МФЦ. Сделать это нужно в течение пяти дней с как призовут, а вернуть документ обещают после завершения службы.
Если россиянин, право которого на выезд из РФ ограничили, не сдаст без уважительной причины паспорт, то документ признают недействительным.
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Поправки внесли в Госдуму РФ еще летом 2021 года. Документ депутаты приняли во втором и третьем чтении в мае 2023 года, а 7 июня его одобрил Совет Федерации РФ.
Закон о сдаче загранпаспортов вступит в силу через 180 дней.
- Весной 2023 года в РФ приняли поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе». Они предусматривают создание реестра военнобязанных и вводят электронные повестки, которые считаются полученными с момента размещения их в личном кабинете на сайте «Госуслуг». Со дня вручения такой повестки запрещается выезд за границу.
Слухи о новой мобилизации
Все это происходит на фоне слухов про вторую волну мобилизации в России. Так, бывший сотрудник ФСБ РФ и “бывший министр обороны ДНР” Игорь Гиркин (по кличке “Стрелков”) рассказал, когда и почему, по его мнению, в России начнут новый этап мобилизации.
Он считает, что если ВСУ смогут нанести российской армии «серьезные поражения и занять значительные территории в Запорожской и Херсонской областях (а также, возможно, в ДНР)», то «неизбежная мобилизация начнется уже летом. Что даст первый военный эффект не ранее, чем спустя 2-3 месяца».