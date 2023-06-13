Путин подписал закон об изъятии у мобилизованных загранпаспортов

Опубликовано: 13.06.2023 17:57 , Обновлено: 13.06.2023

Президент РФ Владимир Путин 13 июня подписал поправки в закон «О порядке выезда из Российской Федерации», который предусматривает изъятие загранпаспортов у призванных на военную или альтернативную гражданскую службу.

Документ опубликовали на портале правовой информации РФ. Поправки предусматривают, что призванные на военную или альтернативную гражданскую службу обязаны сдать загранпаспорта на хранение в миграционный отдел МВД или МФЦ. Сделать это нужно в течение пяти дней с как призовут, а вернуть документ обещают после завершения службы.

Если россиянин, право которого на выезд из РФ ограничили, не сдаст без уважительной причины паспорт, то документ признают недействительным.

«Объявлю мобилизацию» — Россиянам включили «обращение Путина». В Кремле рассказали, что это было

Поправки внесли в Госдуму РФ еще летом 2021 года. Документ депутаты приняли во втором и третьем чтении в мае 2023 года, а 7 июня его одобрил Совет Федерации РФ.

Закон о сдаче загранпаспортов вступит в силу через 180 дней.

Весной 2023 года в РФ приняли поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе». Они предусматривают создание реестра военнобязанных и вводят электронные повестки, которые считаются полученными с момента размещения их в личном кабинете на сайте «Госуслуг». Со дня вручения такой повестки запрещается выезд за границу.

Слухи о новой мобилизации

Все это происходит на фоне слухов про вторую волну мобилизации в России. Так, бывший сотрудник ФСБ РФ и “бывший министр обороны ДНР” Игорь Гиркин (по кличке “Стрелков”) рассказал, когда и почему, по его мнению, в России начнут новый этап мобилизации.

Он считает, что если ВСУ смогут нанести российской армии «серьезные поражения и занять значительные территории в Запорожской и Херсонской областях (а также, возможно, в ДНР)», то «неизбежная мобилизация начнется уже летом. Что даст первый военный эффект не ранее, чем спустя 2-3 месяца».

Гиркин назвал сроки начала новой мобилизации в России