Гиркин назвал сроки начала новой мобилизации в России
Экс-сотрудник ФСБ РФ и "бывший министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (по кличке "Стрелков") рассказал, когда и почему, по его мнению, в России начнут новый этап мобилизации.
Свое предположение он высказал в соцсетях, комментируя контрнаступление украинских войск.
Гиркин считает, что если Вооруженные силы Украины смогут нанести российской армии «серьезные поражения и занять значительные территории в Запорожской и Херсонской областях (а также, возможно, в ДНР)», то «неизбежная мобилизация начнется уже летом. Что даст первый военный эффект не ранее, чем спустя 2-3 месяца».
При этом, по его словам, если ВСУ «не достигнут серьезных успехов за летнюю кампанию», то осенью российское «военно-политическое руководство все равно будет вынуждено приступить к мобилизационным мероприятиям»:
«Просто чтобы пополнить серьезно потрепанные войска и создать возможность успешно вести войну далее. Будет ли осенняя (или летняя?) мобилизация вновь ограниченной или она примет характер “перевода страны на военные рельсы” — не знаю», — объяснил Стрелков свою точку зрения, отметив, что «скорее предполагает первый вариант».
В свою очередь днями ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что «речи о том, что грядет какая-то новая мобилизация, пока не идет».
«А как там оповещать будут — ну как будут, так и будут, мы же движемся вперед. Сейчас это можно передать и по электронной почте, и смс-сообщением», — сказал он.
Ранее Телеграф писал, что в России неизвестные хакеры “взломали” телеканал “МИР” и радио “МИР” и в течение получаса транслировали “фейковую” информацию. В частности, россиянам показали “экстренное обращение президента России Владимира Путина”, который якобы объявил в стране военное положение, анонсировал всеобщую мобилизацию и эвакуацию жителей Курской, Белгородской и Брянской областей. В Кремле заявили, что спецслужбы разбираются в ситуации с фейковым видеообращением.
«Объявлю мобилизацию» — Россиянам включили «обращение Путина». В Кремле рассказали, что это было