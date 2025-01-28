Узбекская авиакомпания отказалась летать над Россией. Что рекомендовало Европейское агентство авиабезопасности?

Опубликовано: 28.01.2025 17:44 , Обновлено: 28.01.2025

Председатель правления Uzbekistan Airways Шухрат Худайкулов сообщил, что с 20 января самолёты авиакомпании перестали летать в Европу через Россию. Теперь маршруты пролегают над Азербайджаном и Турцией, что, по его словам, "удлиняет рейс на 30-40 минут". Это произошло после того, как Европейское агентство по безопасности полётов (EASA) рекомендовало обходить воздушное пространство РФ.

Шухрат Худайкулов заявил, что такое решение не только удлиняет рейсы в Европу, но и влечёт дополнительные расходы для компании. Несмотря на это, по его словам, руководство Uzbekistan Airways не стало повышать тарифы, т.к. это “форс-мажорная ситуация, и пассажир не должен за неё отвечать”, передало местное издание Daryo.

Худайкулов заверил, что Центр управления полётами на постоянной основе анализирует ситуацию в воздушном пространстве, делая это практически “каждую секунду”. По его словам, если ситуация будет оценена как опасная, то “диспетчеры незамедлительно проинструктируют пилотов” об изменении маршрута, поскольку на рейсах Uzbekistan Airways летают “в среднем 200 пассажиров”.

Также председатель правления авиакомпании заявил, что после крушения самолёта Azerbaijan Airlines на территории Казахстана под руководством премьер-министра Узбекистана была создана комиссия и проведено “срочное обсуждение”. Худайкулов заявил, что маршруты разрабатываются и согласовываются задолго до их реализации, а решения принимаются авиационными властями страны, а не самой авиакомпанией.

“Мы серьёзно относимся к этому. Все рейсы Uzbekistan Airways во все регионы выполняются при условии обеспечения максимальной безопасности”, — пообещал он.

Какие рекомендации ранее дало EASA?

9 января Европейское агентство по безопасности полётов [link href=“https://www.easa.europa.eu/en/newsroom-and-events/news/eu-aviation-safety-agency-updates-safety-guidance-russian-airspace” target=“_blank” rel=“noopener”] обновило [/link] рекомендации для авиакомпаний из стран-членов EASA и из других государств, совершающих рейсы в ЕС. В документе, опубликованном на официальном сайте агентства, члены EASA советовали воздержаться от полётов «в затронутом российском воздушном пространстве к западу от 60-го меридиана восточной долготы» на всех уровнях полёта.

В EASA объяснили решение тем, что видят риск “непреднамеренного поражения гражданских самолётов в воздушном пространстве Российской Федерации из-за возможных недостатков в координации между гражданскими и военными и вероятности ошибочной идентификации”.

К слову, обновлённые рекомендации были выпущены после крушения в Актау самолёта Embraer E190 Azerbaijan Airlines, который утром 25 декабря направлялся из Баку в Грозный. На борту были 72 человека, 38 из которых погибли.

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Спустя сутки в СМИ появилась одна из версий причин авиакатастрофы под Актау — сбитие российской ракетой класса «земля-воздух». Такую версию выдвинули анонимные источники телеканала Euronews и азербайджанского издания AnewZ в правительстве Азербайджана.

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В пресс-службе президента Азербайджана сообщили, что 28 декабря Владимир Путин решил позвонить Ильхаму Алиеву. Там подтвердили, что глава Кремля принес извинения и дали новые подробности разговора, которых не раскрыли в сообщении пресс-службы президента РФ.

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