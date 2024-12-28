"Подтвердили факт" - Стало известно, что сказал Алиев Путину по поводу катастрофы азербайджанского самолёта

Опубликовано: 28.12.2024 19:27 , Обновлено: 28.12.2024

В пресс-службе президента Азербайджана сообщили, что 28 декабря Владимир Путин решил позвонить Ильхаму Алиеву. Там подтвердили, что глава Кремля принес извинения и дали новые подробности разговора, которых не раскрыли в сообщении пресс-службы президента РФ.

“В ходе телефонного разговора Владимир Путин выразил извинения за физическое и техническое вмешательство в пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний», летевший по маршруту Баку-Грозный 25 декабря”, - говорится в сообщении и уточняется, что “трагический инцидент” произошел в воздушном пространстве России.

В Azerbaijan Airlines назвали причиной крушения самолёта под Актау «физическое и техническое внешнее вмешательство»

В свою очередь, Ильхам Алиев заявил Владимиру Путину, что рухнувший пассажирский самолет, принадлежащий «Азербайджанским авиалиниям», подвергся внешнему физическому и техническому вмешательству, находясь в воздушном пространстве России, полностью потерял управление, был направлен в город Актау (Казахстан) и смог совершить “аварийную посадку только благодаря храбрости и профессионализму пилотов”.

Президент Азербайджана заявил российскому коллеге, что наличие многочисленных дыр в корпусе самолета, ранения пассажиров и членов экипажа инородными частицами не оставили сомнений в причине аварии и подтвердили факт “внешнего физического вмешательства”.

[inf]По информации издания AnewZ, которое сослалось на неназванные источники в правительстве Азербайджана, причиной крушения самолета Embraer ERJ-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines в аэропорту Актау, в результате которого погибли 38 человек, стала российская ракета класса “земля-воздух”.

Она была запущена из зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-С», а российские средства радиоэлектронной борьбы «полностью парализовали» систему связи азербайджанского самолета, что косвенно подтверждается отсутствием данных с навигационных систем GPS самолета.

Однако официально расследование ещё продолжается и власти Казахстана попросили дождаться их результатов, отказавшись подтвердить или опровергать те или иные теории. [/inf]

Президент Ильхам Алиев сообщил, что по предложению азербайджанской стороны для всестороннего расследования причин этой аварии была организована группа международных экспертов, и эта группа уже приступила к работе в Казахстане.

Ранее Telegraf.news писал, что президент России Владимир Путин 28 декабря поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. При разговоре, как передали в Кремле, Путин извинился перед своим коллегой за “трагический инцидент” с разбившимся под казахстанским Актау азербайджанским самолетом.

Путин извинился перед Алиевым за «трагический инцидент» с азербайджанским самолетом