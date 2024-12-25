В Казахстане разбился пассажирский самолет. Есть выжившие

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Опубликовано: 25.12.2024 10:10 , Обновлено: 25.12.2024

В аэропорту казахстанского Актау 25 декабря упал пассажирский самолет, летевший из Баку (Азербайджан) в Грозный (Чеченская Республика, Россия). Что известно?

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Обновлено 14:58 32 человека выжили при крушении самолета AZAL в Казахстане, 14 из них граждане Азербайджана, сообщили на брифинге компании.

Обновлено 11:38 Tengrinews.kz со ссылкой на МЧС Казахстана: Количество выживших составило 28 человек, двое из них дети.

Обновлено 10: 45 Tengrinews.kz со ссылкой на управление здравоохранения Мангистауской области уточнил, что с места крушения самолета 12 человек (один из них ребенок) с различными повреждениями доставили в Мангистаускую областную больницу в Актау.

Обновлено 10:40 Шесть человек выжили в результате крушения самолета близ Актау. Об этом журналистам сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Аэропорт в Грозном сообщил, что разбившийся самолет из-за тумана в столице Чечни был перенаправлен в Махачкалу.

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По данным телеграм-канала Baza, на борту самолета Embraer EMB 190 Азрейбайджанских авиалиний было 67 пассажиров и 5 членов экипажа. В Минтранске Казахстана уточнили, что пассажиров было 62.

Момент крушения самолета попал на видео.

Так выглядит траектория последнего полета Embraer:

На место крушения прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана.