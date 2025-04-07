Опубликовано: 07.04.2025 11:05 , Обновлено: 07.04.2025

Тысячи тракторов МТЗ «Беларус» могут быть легализованы в Польше, несмотря на то, что они, как утверждает польское издание Onet в своём расследовании, попали в страну и были зарегистрированы с нарушением законодательства ЕС. Вопрос об их дальнейшей судьбе возник после решения Высшего административного суда Польши, который признал «разительное нарушение права» при регистрации одного из таких тракторов. Но теперь польские власти предложили «амнистировать» уже купленные фермерами машины, чтобы избежать массовых конфискаций и социального недовольства.

Как утверждает издание, ссылаясь на анонимные источники в отрасли и бывшего руководителя обанкротившегося польского производителя Ursus, в период с 2016 по 2023 год в Польшу ввезли несколько тысяч, а возможно, и более десяти тысяч новых тракторов «Беларус».

По информации издания, эти машины, произведённые Минским тракторным заводом, не соответствовали нормам выбросов ЕС, действующим для новой техники с 2016 года, и не проходили необходимую процедуру омологации (одобрения).

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Источник отдельно отметил, что временные рамки, в которые осуществлялся «нелегальный», как теперь считают, импорт, совпали с периодом нахождения у власти партии «Право и Справедливость».

Чтобы обойти требования ЕС, заинтересованные лица, как утверждается, использовали следующую схему. Трактора формально продавались сначала польскому представительству МТЗ (например, в Сокулке на Подляшье), а уже оно перепродавало их фермерам как подержанные (второй владелец по документам).

Для подержанной техники, как указал Onet, польское законодательство, благодаря действиям чиновников и депутатов от ПиС, оказалось более мягким и позволяло регистрировать эти, по сути, новые, но формально «б/у» тракторы без проверки на соответствие экологическим нормам ЕС.

Источник Onet в аграрной отрасли отметил специфику этого региона: «Целое Подляшье — это в некотором смысле „русский анклав“. Иронизируем иногда, что если бы русские напали на Польшу, на Подляшье они с лёгкостью нашли бы места и фирмы для ремонта своих танков».

Ключевую роль в схеме, по данным расследования, играли высокопоставленные чиновники Министерства инфраструктуры времён ПиС (называются фамилии Рафала Вебера и Анджея Биттеля), которые в официальных ответах настаивали на легальности регистрации «подержанных» тракторов. Onet также упомянул предполагаемую «пассивность» прокуратуры, спецслужб (АБВ, ЦБА) и местных староств, которые регистрировали эту технику, несмотря на поступавшие сигналы.

Бывший глава Ursus Кароль Зарайчик в комментарии Onet заявил, что эта схема привела к упадку польских производителей, которые не могли конкурировать с более дешёвыми (на 30%) «Беларусами», не отвечавшими нормам ЕС. Он утверждает, что компания информировала «все службы и министерства», но была проигнорирована.

При этом один из источников Onet указал на определённое, по его мнению, лицемерие некоторых покупателей: «Фермеры будут справедливо протестовать против дешёвого зерна из Украины, но одновременно купят дешёвый и нелегальный трактор из Беларуси или дешёвое российское удобрение».

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Ситуация изменилась после того, как один из фермеров инициировал разбирательство, дошедшее до Высшего административного суда (NSA). В декабре 2024 года NSA признал регистрацию одного такого «Беларуса» «разительным нарушением права». Это решение вызвало панику среди тысяч фермеров, купивших такие тракторы, — они опасались, что их технику заберут и утилизируют.

Однако, как отметил источник, ситуация, похоже, пошла по другому сценарию. Апелляционная коллегия местного самоуправления (SKO) в Кошалине, куда NSA вернул дело для оценки последствий, уже в феврале 2025 года постановила, что, учитывая использование трактора в основном на полях и «доверие фермеров к органам власти», «отменять его регистрацию и утилизировать не нужно».

Более того, по данным Onet, Министерство инфраструктуры Польши уже работает над законом об «аболиции», который позволит легально использовать ранее купленные «Беларусы». За это же выступают и депутаты аграрной комиссии Сейма, и отраслевые организации, хотя последние, как говорится в статье, ещё в 2021 году сигнализировали о проблеме властям.

Тем временем, продолжаются и расследования прокуратуры. Одно из них, в Кошалине, касается почти 2 000 транспортных средств, возможно, не только из Беларуси, и ведётся по статьям о мошенничестве и превышении полномочий чиновниками.

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Тем временем, как утверждает Onet, белорусскими тракторами в Польше продолжают торговать, сменив вывески. Издание сообщило, что их журналисту, позвонившему по контактному номеру представительства в Вышкуве, мужчина, заверивший, что он поляк, «уверенно говоривший на польском языке», подтвердил возможность купить тракторы МТЗ из старых запасов, которые были ввезены до санкций и имеют польские документы как «подержанные», хотя по сути являются новыми.

Ранее журналисты Telegraf.news уже рассказывали, как польские фермеры оказались, по их словам, в безвыходной ситуации. Они купили белорусскую технику, а их могут обязать «сдать тракторы на металлолом».

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