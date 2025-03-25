В Польше объявили об открытии сети дискаунтеров с "белорусским" следом

Опубликовано: 25.03.2025 12:17 , Обновлено: 25.03.2025

На польский рынок выходит новая сеть дисконтных магазинов - Ufke. Бренд позиционирует себя как польско-немецкая компания, характерной особенностью которой являются очень низкие цены. Однако, польские СМИ рассмотрели в ней "белорусский след", заявив, что у компании могут быть "очень тесные связи с Беларусью и Россией".

Первый магазин сети Ufke уже открылся в Бяла-Подляске (Люблинское воеводство), открытие ещё двух торговых точек в ближайшем времени ожидается в Дембице и Люблине. Как отметила польская Gazeta, магазины этой сети отличаются “строгим стилем”, продукцию (в основном это более дешевые аналоги известных брендов) там выставляют прямо в промышленных поддонах. Белорусам обстановка в Ufke визуально наверняка напомнит популярные у нас сети магазинов низких цен, по типу “Светофора” или “Маяка”.

По словам руководство самой сети Ufke, добиться более низких цен по сравнению с конкурентами им удаётся главным образом благодаря следующим шагам:

жесткой политике экономии на отделке торгового зала,

небольшому количеству сотрудников,

упрощенной (паллетной) выкладке товара.

“Клиент не платит за известный бренд, он платит только за сам продукт”, — пояснили в сети Ufke, отметив, что среди их поставщиков -мелкие производители из самой Польши, а также из соседних Литвы, Украины, Беларуси и далёкого Китая.

Где усмотрели “белорусский след”?

Польские СМИ обратили внимание на то, что Ufke очень похож на российский магазин MyPrice, который принадлежит компании “Торгсервис” (ей же принадлежит российская сеть “Светофор”). Эта компания, как известно, находится под контролем российских олигархов Сергя и Андря Шнайдеров, в отношении которых действуют европейские экономические санкции. Единственным акционером новой торговой сети Ufke в Польше в официальных документах указана некая Таня Шнайдер - гражданка Германии, которая является налоговым резидентом Польши. Источник польской Gazeta в торговом секторе заявил, что это не совпадение и что Шнайдеры, действительно, являются родственниками.

Более того, выяснилось, что недавно в Варшаве начал работу первый дисконтный магазин Moja Cena, который выглядит как клон российского MyPrice. Оператором магазина является ранее упомянутая компания “Торгсервис”. В Польше также открылась сеть магазинов Tak-Tu , которая также похожа на MyPrice. Компания работает под брендом Rightstore, но тесно связана с Сергеем Шнайдером.

С середины марта управление компанией Ufke взял на себя Михаил Беляев, а штаб-квартира Ufke находится в жилом здании в Варшаве. При чём по тому же адресу зарегистрировано множество компаний, в том числе, связанных с легализацией работников в Польше, строительством и логистикой. По данным издания Wiadomości Handlowe, интернет-доме магазина зарегистрирован компанией, базирующейся в Минске.

Ни в России, ни в Беларуси связи с польской Ufke на данный момент никто не комментировал.